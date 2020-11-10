【輝瑞疫苗】復星郭廣昌：冀疫苗盡早在中國上市　復星醫藥早段急漲20%

▲ 復星集團董事長郭廣昌表示，輝瑞疫苗研發有重大突破，期望能夠盡快在中國上市使用。（法新社）

美國輝瑞藥廠研發的新冠肺炎疫苗有重大突破，刺激環球市場氣氛復蘇。復星集團董事長郭廣昌表示，輝瑞是復星的全球研發合作夥伴，形容mRNA疫苗的有效率遠超預期，爭取疫苗能夠早日在中國上市使用。

疫苗消息刺激，復星集團系內的股份今早都見追捧，雙雙創逾1個月高。復星國際 （00656） 早段彈7.3%高見10.82元，最新報10.64元升5.6%。復星醫藥 （02196） 更曾急彈20.8%至39.5元，現報36.2元升幅收窄至1成多。

郭廣昌：續與政府監管溝通 爭取新疫苗早日上市

郭廣昌在個人微博表示，獲悉集團輝瑞及BioNTech的第三期臨床試驗的初步分析數據，mRNA疫苗的有效率高達90%，不但較普通流感疫苗的70%保護率高，更遠高於FDA的50%上市門檻。

郭廣昌指，復星將繼續與政府監管、審批部門密切溝通協同，希望根據全球研發的進展及數據分析的結果，在符合中國法規的前提下，「復星新冠疫苗能盡早在中國上市使用」。

他續指，疫苗研發有突破「是科學的勝利、也是全球合作的勝利」，又形容是「標誌著面對新冠病毒的戰爭中已經看到勝利的曙光」。

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