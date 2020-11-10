一齊動起來，踢走負能量！樂善堂140周年線上萬人行

誰說疫情下就有藉口偷懶不做運動？疫情更加要做運動Keep Fit！「樂善堂140周年線上萬人行」現正接受公眾參與！只需網上捐款$100，就可一邊在家運動，一邊做善事！參加者以挑戰14,000步行里數 或 燃燒2,000卡路里為目標，活動形式不限，可以跑步、行山，更可以在家隨時拉筋、原地跑、跳繩、甚至做家務等。快點邀請身邊人組隊參與，齊齊燃燒卡路里，踢走負能量！

本年度活動以「攜手邁步‧越戰越勇」為題，鼓勵公眾自發性運動，並於限期內完成挑戰，以支持樂善堂服務持續發展之餘，共同促進社會健康發展。

疫情下，樂善堂共同面對不同挑戰及辛酸，適逢樂善堂140周年，仍然堅守信念，與各界善長攜手共渡140載。

只需捐款港幣$100，便可參加是次活動。每位參加者可獲得大會紀念品 (包括健身帶、年曆卡、鎮痛貼及關節貼)，完成挑戰者更可獲得完成獎章及電子完成證書。

您亦可以透過捐款，鼓勵身邊人組隊參與挑戰，獲得參與證書！

活動詳情

活動日期 1/11/2020 (午夜12:00) – 20/12/2020 (晚上11:59) 截止報名日期 10/12/2020 (晚上11:59) 捐款參與 捐款港幣100元即可參與 挑戰 完成 14,000步行里數 或 燃燒2,000卡路里

*每人最多只能上傳10次紀錄，建議每次完成1,400步行里數或200卡路里 地點及形式 不限形式，參加者可以跑步、行山，更可以在家隨時拉筋、原地跑、跳繩、做家務等 捐款用途 為樂善堂的醫療、教育、安老及社會福利等慈善服務籌募發展經費 備註 1. 捐款港幣$100或以上可獲發正式收據，於本港作退減稅項之用。大會將於活動完結後一個月內以郵寄或電郵發出正式收據。 2. 閣下提供予本堂的個人資料只用作是次活動聯絡、處理捐款、簽發收據以及寄奉樂善堂籌募活動消息之用。

更多請瀏覽樂善堂活動專頁：https://www.lstcharitywalk.com/

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