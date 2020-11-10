【輝瑞疫苗】國泰航空曾急升兩成、摩通即唱好增持　內地航空股齊炒受惠疫苗

▲ 疫苗報喜後，受疫情重創的航空股股價大升

輝瑞新冠疫苗報喜，資金急從科網股轉投傳統經濟股，受疫情重創的航空股也急升，國泰航空 （00293） 股價一度升逾兩成，高見6.84元，創逾3個月以來新高。國泰航空最新股價升幅回落至12%，暫報6.3元，成交2.85億元。

至上午11時30分，內地航空股方面，國航 （00753） 升幅最多，最高升13%，現升12%至5.98元，成交4.5億元。南方航空 （01055） 升6.8%，東方航空 （00670） 升9.4%。

摩通發表最新報告，疫苗進展成為亞洲區內航空股股價催化劑，國泰有望受惠，評級由「中性」調高至「增持」，目標價由6.2元升至7.9元，相當於明年市帳率0.9倍。

另外，摩通認為內地航空股受惠內地經濟恢復、人民幣走強，同樣將國航評級由中性升至增持，與東航、南航評級看齊。

香港有冇份？輝瑞BioNTech新冠疫苗搶閘 料先供應予協議國家，詳情見【下一頁】

美國航空股昨晚大升，聯合航空（美：UAL）大升19%，美國航空（美：AAL）升15%、達美航空（美：DAL）就升17%。

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記者：麥德銘