  • 23°C
香港時間 : 20201110日 (二) 10:21
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : 螞蟻上市 國泰股價 抽新股 騰訊 小米 中芯股價 滙豐股價 領展 ETF 內銀股

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【輝瑞疫苗】國泰航空曾急升兩成　內地航空股齊炒受惠疫苗

當炒股 09:54 2020/11/10

分享：

疫苗報喜後，受疫情重創的航空股股價大升

輝瑞新冠疫苗報喜，資金急從科網股轉投傳統經濟股，受疫情重創的航空股也急升，國泰航空 （00293） 股價一度升逾兩成，高見6.84元，創逾3個月以來新高。國泰航空最新股價升幅回落至13%，暫報6.31元，成交1.42億元。

至上午9時45分，內地航空股方面，國航 （00753） 升幅最多，最高升13%，現升9.4%至5.82元，成交1.46億元。南方航空 （01055） 升6.6%，東方航空 （00670） 升7%。

香港有冇份？輝瑞BioNTech新冠疫苗搶閘　料先供應予協議國家，詳情見【下一頁】

美國航空股昨晚大升，聯合航空（美：UAL）大升19%，美國航空（美：AAL）升15%、達美航空（美：DAL）就升17%。

更多航空相關文章，可留意【航空告急】專頁

相關文章：

【國泰裁員】國泰主席賀以禮指不需進一步裁員　運房局：國泰不一定能繼續經營港龍原有航線

【輝瑞疫苗】輝瑞新冠疫苗效用率逾9成　月底前申請FDA緊急授權　輝瑞股價揚升

【新冠疫苗】世衞形容疫苗初步結果非常積極　歐盟擬訂購3億劑

【滙豐HSBC】滙豐開市即彈6%、渣打急漲12%　疫苗消息利好環球銀行股

記者：麥德銘

香港股票 國泰航空（00293） 中國國航（00753） 中國東方航空（00670） 南方航空（01055） 航空股 聯合航空 達美航空 國泰航空 美國航空

上一篇文章

【港股市況】輝瑞疫苗消息刺激港股升逾300點　滙豐、友邦齊升6%（不斷更新）

下一篇文章

【領展股價】領展升逾4%　每單位分派仍升0.1%至141.65仙、現價股息率約4.38厘（第二版）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新股IPO】德琪醫藥6996今起招股　首日孖展暫錄112.6億超購39.4倍（不斷更新）
【新股IPO】德琪醫藥6996今起招股　首日孖展暫錄112.6億超購39.4倍（不斷更新）
【新股IPO】德琪醫藥6996今日起招股　一手入場費9131元
【新股IPO】德琪醫藥6996今日起招股　一手入場費9131元
【美股市況】輝瑞疫苗取得突破　道指收市升834點納指跌1.5%（不斷更新）
【美股市況】輝瑞疫苗取得突破　道指收市升834點納指跌1.5%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】新舊經濟股形勢逆轉　騰訊ADR跌滙豐ADR高9%　恒指夜期收市僅升482點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】新舊經濟股形勢逆轉　騰訊ADR跌滙豐ADR高9%　恒指夜期收市僅升482點（不斷更新）
【OK便利店賣盤】利豐馮氏高價賣走OK便利店？對香港零售業有何啟示？
【OK便利店賣盤】利豐馮氏高價賣走OK便利店？對香港零售業有何啟示？
【螞蟻上市觸礁】張化橋：螞蟻上市煞停全因一個技術上的疏忽　與馬雲講話關係不大
【螞蟻上市觸礁】張化橋：螞蟻上市煞停全因一個技術上的疏忽　與馬雲講話關係不大