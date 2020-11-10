▲ Beyond Meat盤後挫逾兩成 上季盈轉虧+麥當勞擬推新素食漢堡

人造肉第一股Beyond Meat（美：BYND） 業績遜預期，加上麥當勞推新素食漢堡，Beyond Meat股價下挫，盤後一度跌逾25%。

Beyond Meat第三季收入僅按年上升2.7%至9440萬元（美元‧下同），遠遜分析預期的1.32億元。季內錄淨虧損1930萬元，每股虧損31仙，去年同期則賺4100萬元，每股盈利6美仙。

Beyond Meat行政總裁Ethan Brown 指出，上季業績首次反映疫情大流行開始以來的影響，不像第二季零售購買量創新高抵銷了食品服務分部惡化的影響。第三季受累消費者零售庫存高，加上大多數餐飲服務客戶持續受挑戰，令第三季業績低於公司預期。

另一邊廂，麥當勞在投資者會議上表示， 正在研發植物漢堡「McPlant」， 可能明年在部分市場推出。受消息影響， Beyond Meat盤後股價急跌。

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編輯：吳敏芳