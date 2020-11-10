【美股焦點】輝瑞疫苗促板塊輪動　美股三大指數收市個別發展

美國藥廠輝瑞（PFE）周一（9日）宣布，與德國生物科技公司BioNTech（BNTX）合作研發的新冠疫苗實驗有重大進展，提振市場氣氛，美股周一開市大漲，三大指數盤中齊創新高，道指一度升1610點，接近3萬點大關，收市升2.95%，標指收市升1.17%，納指則跌1.53%。

【美股焦點】輝瑞新冠疫苗傳90%有效 道指盤前飆千五點【下一頁】

銀行股表現最為標青，美國運通飆升21.39%，是表現最強的道指成份股；摩根大通、高盛分別升13.54%及6.8%。另外早前受到疫情打擊的航空、酒店等旅遊相關股份亦錄得不少升幅，當中波音（BA）急升13.7%，美國航空（AAL）升逾15%，郵輪股嘉年華（CCL）大漲39.3%。

不過美國三大指數收市漲跌不一，早前市場追捧的居家辦公、雲端等新經濟概念股遭到拋售，視像會議軟件Zoom（ZM）股價大瀉逾17%，微軟（MSFT）收跌2.4，亞馬遜（AMZN）亦跌超過5%。

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編輯：李勝男