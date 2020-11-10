【疫情焦點】全球累計逾5131萬確診　美國累計1040萬

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【銀娛業績】銀娛第三季度淨收益按季升34% 經調整EBITDA虧損改善31%
新冠肺炎疫情全球蔓延全球大流行，根據各政府與相關機構資料庫的數據顯示，截至11月10日早上8時45分，全球累計51,312,514宗新冠肺炎確診病例，較上日增加325,042宗。累計1,269,523死亡個案，較上日增加4,045宗。
|地區
|新增確診
|確診累積
|死亡個案
|美國
|118,375
|10,419,009
|244,424
|意大利
|0
|960,373
|41,750
|西班牙
|38,191
|1,426,602
|39,345
|法國
|68,968
|1,856,292
|41,049
|德國
|6,348
|688,972
|11,657
|中國
|6
|86,253
|4,634
|香港
|0
|5,381
|107
‧ 新個案為每日新增的確診病例，以 00：00am （GMT+8） 作每日的基數。
‧ 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
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責任編輯：梁浩碩