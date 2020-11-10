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【疫情焦點】全球累計逾5131萬確診　美國累計1040萬

股市 09:00 2020/11/10

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【疫情焦點】全球累計逾5131萬確診　美國累計1040萬

新冠肺炎疫情全球蔓延全球大流行，根據各政府與相關機構資料庫的數據顯示，截至11月10日早上8時45分，全球累計51,312,514宗新冠肺炎確診病例，較上日增加325,042宗。累計1,269,523死亡個案，較上日增加4,045宗。

地區 新增確診 確診累積 死亡個案
美國 118,375 10,419,009 244,424
意大利 0 960,373 41,750
西班牙 38,191 1,426,602 39,345
法國 68,968 1,856,292 41,049
德國 6,348 688,972 11,657
中國 6 86,253 4,634
香港 0 5,381 107

‧ 新個案為每日新增的確診病例，以 00：00am （GMT+8） 作每日的基數。
‧ 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫

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責任編輯：梁浩碩

疫情 法國 意大利 香港 中國 西班牙 美國 肺炎 新冠肺炎 全球大流行

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