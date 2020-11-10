【港股市況】恒生指數高開457點　滙豐升逾7%友邦破頂升半成（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

輝瑞公布新冠肺炎疫苗試驗成效顯著，道指一度勁飆1610點破頂，最終升834點。恒指開報26474點，升457點。滙豐 （00005） 升逾7%；友邦 （01299） 破頂升逾5%；國泰 （00293） 大升近15%。另一方面，騰訊 （00700） 、阿里巴巴 （09988） 逆市跌逾2%；美團 （03690） 跌逾3%。

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焦點新聞︰

【阿里巴巴股價】神秘大戶已搬3700億大貨來港 要向市場沽貨？（第二版）

即市走勢︰

【09：43】本港地產股亦造好，恒地 （00012） 、新地 （00016） 、新世界 （00017） 、信置 （00083） 齊升逾3%。

【09：40】金融股造好，滙豐 （00005） 早段升6%，重上37元水平；恒生 （00011） 升3%；東亞 （00023） 、中銀香港 （02388） 升逾2%。另外，友邦 （01299） 升半成，破頂高見87元。

【滙豐HSBC】滙豐開市即彈6%、渣打急漲12% 疫苗消息利好環球銀行股

【09：38】大市早段升幅收窄至300點以內，恒生指數最新報26285點，升269點。

【09：37】紐約期金隔晚挫半成，招金 （01810） 跌近一成；山東黃金 （01787） 跌逾9%；中國黃金 （02099） 跌逾6%；靈寶黃金 （03330） 跌逾2%。

【09：34】新經濟股逆市下挫，阿里巴巴 （09988） 跌3%；騰訊 （00700） 跌2%；美團 （03690） 跌半成；小米 （01810） 跌逾3%。另外，京東 （09618） 跌逾6%；網易 （09999） 跌近半成。

【09：33】中國10月CPI按年升0.5%，預期升0.8%；中國10月PPI按年跌2.1%，預期為跌1.9%。

【09：30】復星醫藥 （02196） 升逾18%，高見39元。

【09：29】輝瑞公布新冠肺炎疫苗試驗成效顯著，國泰 （00293） 升近15%；國航 （00753） 升近12%；東航 （00670） 升一成；南航 （01055） 升近9%。

旅遊股復星旅遊文化 （01992） 升近15%；東瀛遊 （06882） 升14%；縱橫遊 （08069） 升逾13%；雲頂香港 （00678） 升14%；海昌海洋公園 （02255） 升近14%。

另外，新秀麗 （01910） 升14%。

【09：24】濠賭股全綫造好，銀娛 （00027） 破頂升一成，金沙 （01928） 升逾9%；永利 （01128） 升近一成；美高梅 （02282） 升半成；澳博 （00880） 升7%；新濠 （00200） 升6%。

【09：20】恒指開報26474點，升457點。滙豐 （00005） 升逾7%；友邦 （01299） 破頂升逾5%；國泰 （00293） 大升近15%。另一方面，騰訊 （00700） 、阿里巴巴 （09988） 逆市跌逾2%；美團 （03690） 跌逾3%。

【09：17】人民幣中間價報6.5897，上調226點子。

【09：13】即月期指開報26386點，升352點或近1.4%。

【09：05】人行開展1200億元人民幣逆回購操作，因有1200億元人民幣逆回購到期，今日實現零投放零回籠。

【08：50】東風 （00486） 宣布，董事會同意在A股發行上市後3年內，每年以現金方式分配的利潤不少於當年度實現的母公司可分配利潤的40%。

【東風回A】東風：回A後3年內派息比率不少於40%

【08：47】恒指黑期升約355點，26354點。道指期貨跌31點，報29017點。

【08：41】銀娛 （00027） 第三季度淨收益為15.5億元，按年下跌88%，按季則上升34%。經調整EBITDA虧損為9.43億元，相對去年同期經調整EBITDA為41.12億元，較第二季度錄得的EBITDA虧損改善31%。

【銀娛業績】銀娛第三季度淨收益按季升34% 經調整EBITDA虧損改善31%

【07：55】SaaS股兌吧 （01753） 公布用戶運營SaaS業務於第三季度的新簽約（含續約）合約數量為207份，2019年同期為199份，新簽合約（含續約）總額為2540萬元人民幣，按年增加近91%。

兌吧第三季度新簽合約總額2540萬元人民幣 按年升91%

【07：45】新股移動廣告公司輝煌明天 （01351） 以每股1.1元上限定價，超額認購30.32倍，1手中籤率45%，抽75手（150,000股）穩獲1手。

【新股IPO】輝煌明天1351超額認購30倍 1手中籤率45%（附分配結果）

【07：40】滙豐 （00005） ADR折合報38.13元，升3.28元或9.4%；騰訊 （00700） ADR折合報609.04元，跌13.46元或近2.2%；阿里巴巴 （09988） ADR折合報281.54元，跌8.66元或近3%。

【07：30】美股個別發展，輝瑞公布新冠肺炎疫苗試驗成效顯著，道指一度勁飆1610點破頂，高見29933點，直逼3萬大關，尾段升幅收窄，收報29157點，升834點或2.95%；標指收報3550點，升41點或1.12%；納指最多升212點後回落，收報11,713點，跌181點或1.53%。

港股ADR收報26535點，升518點或近2%。恒指夜期收報26516點，升482點，高水500點，成交50504張。

道指升834點港股ADR升518點 紐約期油升逾8%、紐約期金挫半成

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責任編輯︰梁浩碩