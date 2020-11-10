【港股市況】恒指升285點逾2000億成交　科技股逆市挫美團瀉一成（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

輝瑞公布新冠肺炎疫苗試驗成效顯著，道指一度勁飆1610點破頂，最終升834點。恒指開報26474點，升457點，其後升勢回順，一度升不足百點，恒指收報26301點，升285點，成交2338億元。金融股領軍，滙豐 （00005） 升8%；友邦 （01299） 破頂升逾5%。科指跌半成，科技股捱沽，美團 （03690） 挫一成；騰訊 （00700） 、小米 （01810） 跌逾4%；阿里巴巴 （09988） 跌半成。

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焦點股份︰多圖講解重點消息

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焦點新聞︰

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即市走勢︰

【16：10】恒指收報26301點，升285點，成交2338億元。金融股領軍，滙豐 （00005） 升8%；友邦 （01299） 破頂升逾5%。科指跌半成，科技股捱沽，美團 （03690） 挫一成；騰訊 （00700） 、小米 （01810） 跌逾4%；阿里巴巴 （09988） 跌半成。

【16：00】恒指U盤前升226點，報26243點。

【15：45】大市成交已逾2000億，達2143億元。

【15：33】港股尾市升約240點，報26256點。

【15：21】金融股造好，滙豐 （00005） 升7%，渣打 （02888） 升一成，友邦 （01299） 亦升半成。滙豐推升大市139點，另外，友邦亦貢獻130點。

【15：00】內地股市向下，上證跌近0.4%；深證跌近1.1%；創業板指跌近1.5%。

【14：47】大市升幅擴大至170點，報26187點。科技股跌勢略為喘定，美團 （03690） 跌一成，重上300元；騰訊 （00700） 跌4.3%；阿里巴巴 （09988） 、小米 （01810） 跌半成。

【14：29】科指跌6.5%或543點，報7850點；恒指升幅收窄至75點，26090點。

【14：27】美團 （03690） 跌幅擴至13%，跌穿300元水平，低見289元。另外，阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 挫半成，其中騰訊跌穿600元，低見585元。

【13：37】美團 （03690） 跌一成，低見300.6元，試300元關口支持。

【13：14】科指跌5%或420點，報7973點。

【13：10】美團 （03690） 午後跌幅擴至逾9%，低見303元。騰訊 （00700） 、阿里巴巴 （09988） 跌逾3%。

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【13：00】港股午後初段升約220點，報26237點。

【12：30】恒指黑期升約185點，報26184點。

【12：00】恒指中午收報26202點，升186點；科指跌近4.7%。中海油 （00883） 升逾12%，藍籌表現最好；滙豐 （00005） 升半成。新經濟股挫，美團 （03690） 跌逾7%；騰訊 （00700） 、阿里巴巴 （09988） 跌逾3%。

【11：47】港股升幅收窄至不足200點，升191點，報26207點。

【11：46】美團 （03690） 、京東 （06918） 跌幅擴至7%。

【11：44】創科實業 （00669） 跌逾7%，低見102.2元。

【11：41】科指挫4.4%或372點，報8021點。

【11：38】港股中午收市前升約200點，恒生指數報26224點，升208點。

【11：34】中電 （00002） 跌1.3%；電能實業 （00006） 跌近0.3%。消息指兩電提出明年凍結平均淨電費，港燈維持每度電126.4仙，中電維持121.8仙。

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【11：32】內地股市半日個別發展，上證升0.1%；深證跌0.4%；創業板指跌近0.3%。

【11：26】太古逾98億出售太古城中心第一座，太古地產 （01972） 升半成；太古A （00019） 升7%。

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【11：16】大市成交已突破1000億，達1081億元。

【11：10】恒指成份股中，以中海油 （00883） 表現最好，股價升逾11%，高見8.3元。

【11：05】智美體育 （01661） 升1.4倍，破頂高見0.28元，暫為升幅最大股份。

【11：00】大市升幅進一步收窄至245點，報24261點。

【10：52】偉易達 （00303） 股價升一成。偉易達集團主席兼行政總裁黃子欣表示，預料全年將很大機會維持9成派息比率。

【增加派息】偉易達股價飈逾11% 主席﹕料今年很大機會派息比率調至9成

【10：50】德琪醫藥6996招股次日 孖展暫錄143.6億超購51.52倍

【10：34】騰訊 （00700） 跌2.7%，低見602元。內地網貸新規出爐 馬化騰卸任騰訊財付通法定代表人、騰訊：10月獲央行批准

【10：21】港股維持約300點升幅，於26300點水平爭持。

【10：07】友邦 （01299） 升幅擴至6.1%，破頂高見87.65元。

【10：01】比亞迪 （01211） 跌幅擴大至一成，低見173.7元。

【09：57】研祥智能 （02308） 挫三成，低見3.2元。研祥智能公布H股要約失效，將不進行退市。

【09：56】恒指最新升303點，報26319點。

【09：53】紐約期油隔晚升逾8%，中石油 （00857） 、中石化 （00386） 升6%；中海油 （00883） 升12%。

【09：47】車股回吐，比亞迪 （01211） 跌近6%；吉利 （00175） 跌逾4%；長汽 （02333） 跌半成；華晨 （01114） 跌0.7%。

【09：43】本港地產股亦造好，恒地 （00012） 、新地 （00016） 、新世界 （00017） 、信置 （00083） 齊升逾3%。

【09：40】金融股造好，滙豐 （00005） 早段升6%，重上37元水平；恒生 （00011） 升3%；東亞 （00023） 、中銀香港 （02388） 升逾2%。另外，友邦 （01299） 升半成，破頂高見87元。

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【09：38】大市早段升幅收窄至300點以內，恒生指數最新報26285點，升269點。

【09：37】紐約期金隔晚挫半成，招金 （01810） 跌近一成；山東黃金 （01787） 跌逾9%；中國黃金 （02099） 跌逾6%；靈寶黃金 （03330） 跌逾2%。

【09：34】新經濟股逆市下挫，阿里巴巴 （09988） 跌3%；騰訊 （00700） 跌2%；美團 （03690） 跌半成；小米 （01810） 跌逾3%。另外，京東 （09618） 跌逾6%；網易 （09999） 跌近半成。

【09：33】中國10月CPI按年升0.5%，預期升0.8%；中國10月PPI按年跌2.1%，預期為跌1.9%。

【09：30】復星醫藥 （02196） 升逾18%，高見39元。

【09：29】輝瑞公布新冠肺炎疫苗試驗成效顯著，國泰 （00293） 升近15%；國航 （00753） 升近12%；東航 （00670） 升一成；南航 （01055） 升近9%。

旅遊股復星旅遊文化 （01992） 升近15%；東瀛遊 （06882） 升14%；縱橫遊 （08069） 升逾13%；雲頂香港 （00678） 升14%；海昌海洋公園 （02255） 升近14%。

另外，新秀麗 （01910） 升14%。

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【09：24】濠賭股全綫造好，銀娛 （00027） 破頂升一成，金沙 （01928） 升逾9%；永利 （01128） 升近一成；美高梅 （02282） 升半成；澳博 （00880） 升7%；新濠 （00200） 升6%。

【09：20】恒指開報26474點，升457點。滙豐 （00005） 升逾7%；友邦 （01299） 破頂升逾5%；國泰 （00293） 大升近15%。另一方面，騰訊 （00700） 、阿里巴巴 （09988） 逆市跌逾2%；美團 （03690） 跌逾3%。

【09：17】人民幣中間價報6.5897，上調226點子。

【09：13】即月期指開報26386點，升352點或近1.4%。

【09：05】人行開展1200億元人民幣逆回購操作，因有1200億元人民幣逆回購到期，今日實現零投放零回籠。

【08：50】東風 （00486） 宣布，董事會同意在A股發行上市後3年內，每年以現金方式分配的利潤不少於當年度實現的母公司可分配利潤的40%。

【東風回A】東風：回A後3年內派息比率不少於40%

【08：47】恒指黑期升約355點，26354點。道指期貨跌31點，報29017點。

【08：41】銀娛 （00027） 第三季度淨收益為15.5億元，按年下跌88%，按季則上升34%。經調整EBITDA虧損為9.43億元，相對去年同期經調整EBITDA為41.12億元，較第二季度錄得的EBITDA虧損改善31%。

【銀娛業績】銀娛第三季度淨收益按季升34% 經調整EBITDA虧損改善31%

【07：55】SaaS股兌吧 （01753） 公布用戶運營SaaS業務於第三季度的新簽約（含續約）合約數量為207份，2019年同期為199份，新簽合約（含續約）總額為2540萬元人民幣，按年增加近91%。

兌吧第三季度新簽合約總額2540萬元人民幣 按年升91%

【07：45】新股移動廣告公司輝煌明天 （01351） 以每股1.1元上限定價，超額認購30.32倍，1手中籤率45%，抽75手（150,000股）穩獲1手。

【新股IPO】輝煌明天1351超額認購30倍 1手中籤率45%（附分配結果）

【07：40】滙豐 （00005） ADR折合報38.13元，升3.28元或9.4%；騰訊 （00700） ADR折合報609.04元，跌13.46元或近2.2%；阿里巴巴 （09988） ADR折合報281.54元，跌8.66元或近3%。

【07：30】美股個別發展，輝瑞公布新冠肺炎疫苗試驗成效顯著，道指一度勁飆1610點破頂，高見29933點，直逼3萬大關，尾段升幅收窄，收報29157點，升834點或2.95%；標指收報3550點，升41點或1.12%；納指最多升212點後回落，收報11,713點，跌181點或1.53%。

港股ADR收報26535點，升518點或近2%。恒指夜期收報26516點，升482點，高水500點，成交50504張。

道指升834點港股ADR升518點 紐約期油升逾8%、紐約期金挫半成

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責任編輯︰梁浩碩