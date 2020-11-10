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【銀娛業績】銀娛績後曾破頂升一成　第三季度淨收益按季升34%

股市 12:08 2020/11/10

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【銀娛業績】銀娛第三季度淨收益按季升34%

銀娛 （00027） 公布第三季度業績，銀娛第三季度淨收益為15.5億元，按年下跌88%，按季則上升34%。在收入低迷及持續應付龐大員工開支的情況下，經調整EBITDA虧損為9.43億元，相對去年同期經調整EBITDA為41.12億元，較第二季度錄得的EBITDA虧損改善31%，主要由於加大力度控制成本。

銀娛績後破頂升一成，開報65元，其後升勢回順，銀娛半日升5.8%，中午收報62.25元，成交15.3億元。

期內，博彩業務淨贏率偏低，令經調整EBITDA減少約300萬元。淨贏率正常化後，第三季度經調整EBITDA虧損為9.4億元，相對去年同期經調整EBITDA為39.28億元。

銀娛表示，大部分內地城市都在九月底才重批申請赴澳自由行，因此訪客數量在第三季度並無受到明顯影響，期望到第四季度會逐步回升。

【永利業績】永利澳門第三季按年盈轉虧蝕2.8億美元　股價升0.7%

【藍籌業績】金沙第3季淨虧損5.62億美元　股價績後升逾5%

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責任編輯︰梁浩碩

香港股票 銀河娛樂（00027）

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