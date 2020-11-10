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道指升834點港股ADR升518點　紐約期油升逾8%、紐約期金挫半成

股市 07:32 2020/11/10

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道指升834點港股ADR升518點　紐約期油升逾8%、紐約期金挫半成

道指升834點
美股個別發展，輝瑞公布新冠肺炎疫苗試驗成效顯著，道指一度勁飆1610點破頂，高見29933點，直逼3萬大關，尾段升幅收窄，收報29157點，升834點或2.95%；標指收報3550點，升41點或1.12%；納指最多升212點後回落，收報11,713點，跌181點或1.53%。

港股ADR升518點
港股ADR收報26535點，升518點或近2%。滙豐 （00005） ADR折合報38.13元，升3.28元或9.4%；騰訊 （00700） ADR折合報609.04元，跌13.46元或近2.2%；阿里巴巴 （09988） ADR折合報281.54元，跌8.66元或近3%。恒指夜期收報26516點，升482點，高水500點，成交50504張。

紐約期油升逾8%
油價造好，輝瑞公布新冠肺炎疫苗試驗成效顯著，減低市場對原油需求疫弱的憂慮，紐約期油收報40.29美元，升3.15美元或8.5%；布蘭特期油收報42.4美元，升2.95美元或7.5%。

美滙指數反彈近0.7%
美滙指數報92.83，反彈回升近0.7%。歐元兌美元報1.1817；避險情緒降溫，美元兌日圓報105.27。

美國10年期債息報0.92厘。

紐約期金挫半成
市場避險情緒降溫下，金價大幅下跌，紐約期金收報1854.4美元，跌97.3美元或5%，現貨金於1865美元水平。

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責任編輯︰梁浩碩

欄名 : 金股滙行情

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美股 香港股票 ADR 騰訊控股（00700） 布蘭特期油 紐約期油 紐約期金 恒指夜期 阿里巴巴－SW（09988） 滙豐控股（00005）

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