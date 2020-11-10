【開市9點半】輝瑞疫苗料月底面世　騰訊要跌滙豐要升？阿里巴巴突然憂大戶沽貨

（1）輝瑞昨晚突然公布新冠肺炎疫苗研發有突破性進展，資金隨即湧入市，刺激環球股市大升，法國股市升7.6%，英德亦升近5%，道指最多升1610點或5.7%，高見29933點，收市升幅收窄至834點或2.9%，收報29157點，不過，納指隨即跌1.5%，強勢科網股回吐，facebook跌5%，蘋果、微軟跌2%，宅經濟的ZOOM大跌17%，Logitech更跌19.2%，預示港股的科技股亦將受壓；騰訊ADR較港低2.2%，阿里巴巴ADR低3%，京東ADR及網易ADR更低9.2%及5.7%。所以夜期曾升841點，收市升幅亦縮至482點。

不過，航空股ADR及油股ADR大升，東航ADR較港高9.2%，中海油ADR較港高9.9%。海外的旅遊股亦大升，嘉年華郵輪升39.2%，迪士尼升11.9%。

最新消息是輝瑞計劃於11月的第三周，向美國FDA申請緊急使用權。

即睇開市9點半重點：

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【輝瑞疫苗】輝瑞新冠疫苗效用率逾9成 月底前申請FDA緊急授權 輝瑞股價揚升

【恒指夜期+ADR】新舊經濟股形勢逆轉 騰訊ADR跌滙豐ADR高9% 恒指夜期收市僅升482點（不斷更新）

【美股市況】輝瑞疫苗取得突破 道指收市升834點納指跌1.5%（不斷更新）

（2）銀行股作為百業之母，當經濟欠佳時，股價難免受壓，滙豐（00005）股價昨晚於外圍大幅反彈，滙豐上38元，撲40元，隨時重上宣布取消派息前的水平，同時支撑大市走勢。

【滙豐HSBC】滙豐倫敦股價升近一成 疫苗消息利好環球銀行股

（3）阿里巴巴（09988）最大的負面因素，是憂慮大股東軟銀在資金需求下而要沽貨，據中央結算系統持股紀錄（CCASS）顯示，阿里巴巴美股ADS托管行花旗在香港的持倉突然大增，究竟是什麼原因？

【阿里巴巴股價】神秘大戶已搬3700億大貨來港 要向市場沽貨？（第二版）

（4）太古繼續重組業務組合，在沽貨百億的同時，亦宣稱以香港為家，因為仍有多項在建項目，太古從出售事項所得款項，會用作太古地產的一般營運資金。

【太古賣產】太古落實逾98億出售太古城中心第一座物業 太古：香港為家、籌建多項物業（第二版）

（5）德琪醫藥（新上市編號：06996）昨首日招股，一如市場預期反應最佳，錄得百億元孖展額，超額認購39.4倍。

【新股IPO】德琪醫藥6996今起招股 首日孖展暫錄112.6億超購39.4倍（不斷更新）

（6）螞蟻集團暫緩上市，不過，同期的陸金所雖然未能聚焦太多目光，卻能成功上市，並隨即獲資金青睞，連日大升，金融科技股仍有價有市。

【陸金所】螞蟻上市觸礁後陸金所股價爆升 美股爆升4成

（7）大麻股勁升，美股ACB亦上熱搜榜，究竟大麻股與拜登勝選有何關係呢。

【美股焦點】大麻股龍頭ACB盤前漲逾50% 市場料拜登勝出後或推大麻合法化

（8）領展加派息0.1%至141.65仙，現價股息率約4.56厘。領展一方面保持盈利，一方面為商戶提供共6億元的紓困措施，一方面增加派息。

【領展業績】王國龍：新租戶進駐紓緩減租壓力 現階段無意裁員

【領展業績】領展每單位分派仍升0.1%至141.65仙、現價股息率約4.56厘 半年續租租金調整率跌2.6%

（9）港元拆息下跌，除了存戶的定存息下跌，貸款息亦下跌，再有銀行推出低於2厘的稅貸。

【2020 稅貸戰】渣打新推稅貸息1.75厘 再有一間銀行稅貸息低於2厘

港股9點半開市，在迫車返工途中，本網列舉9點開市前要注意的消息，帶出半點投資思考空間，編製「9點半開市」專欄，今天繼續送上。

記者：譚志偉