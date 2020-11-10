  • 22°C
香港時間 : 20201110日 (二) 06:43
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : 螞蟻上市 國泰股價 抽新股 騰訊 小米 中芯股價 滙豐股價 領展 ETF 內銀股

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【美股收市】疫苗報喜道指飆834點 科網回吐納指倒跌1.5%

股市 05:15 2020/11/10

分享：

美國民主黨候選人拜登宣布勝出總統大選後首個交易日，輝瑞公布新冠肺炎疫苗試驗成效顯著，環球股市即大爆發，道指一度勁飆1610點破頂，直逼3萬大關，但尾段升幅顯著收窄；龍頭科技股獲利盤湧現，更拖累納指倒跌。
道指高見29933點，收報29157點，升834點或2.95%；標指收報3550點，升41點或1.12%；納指最多升212點後回落，收報11,713點，跌181點或1.53%。細價股指數羅素2000反彈3.7%。
美國製藥巨頭輝瑞和德國生物技術公司BioNTech表示，他們的新冠肺炎疫苗在沒有事先感染迹象的人群中，能阻止超過90%的感染。輝瑞股價漲7.7%；BioNTech升13.9%。
資金憧憬經濟復甦有望提速，換馬進攻傳統經濟股及醫藥股。疫情受累股回勇，航空、石油、零售及銀行股應聲彈起。旅遊出行股做好，嘉年華郵輪狂升39.3%，乘車平台Uber和Lyft分別漲7.4%和26.3%。
通用汽車(GM)周一宣布，計劃僱用3000名新員工，主要從事電動汽車的研究、開發和部署的軟件開發 ; GM並計劃在2023年推出超過20款電動車，刺激股價漲3.98％。
科技股拖累納指，Netflix挫8.6%，Facebook及亞馬遜均挫5%；蘋果公司及微軟均跌逾2%。

市場避險情緒降溫，金價隨即受壓，跌破1,900美元。紐約期金收報1,854.4美元，跌97.3美元或約5%，創逾7年以來最大單日跌幅。花旗將3個月黃金目標價下調至1800美元，維持6至12個月目標價為2300至2400美元不變。

疫苗數據提振 ，紐約期油大漲8.5%，收報40.29美元，創10月22日以來最高收盤價。

 

免費下載使用《香港經濟日報》App及成為會員，即時接收最精準的財經及時事新聞，多款迎新禮物任你選！詳情

短炒推介視頻，逢交易日下午開市前《香港經濟日報》App播出，立即收看

責任編輯：柯志宏

美股 疫情 拜登 紐約期油 紐約期金 道瓊斯工業平均指數 納斯達克綜合指數 標準普爾500指數 總統大選 疫苗

上一篇文章

【美股市況】輝瑞疫苗取得突破　道指收市升834點納指跌1.5%（不斷更新）

下一篇文章

華為贏得瑞典法院暫緩5G禁令
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【恒指夜期+ADR】新舊經濟股形勢逆轉　騰訊ADR跌滙豐ADR高9%　恒指夜期收市僅升482點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】新舊經濟股形勢逆轉　騰訊ADR跌滙豐ADR高9%　恒指夜期收市僅升482點（不斷更新）
【新股IPO】德琪醫藥6996今起招股　首日孖展暫錄112.6億超購39.4倍（不斷更新）
【新股IPO】德琪醫藥6996今起招股　首日孖展暫錄112.6億超購39.4倍（不斷更新）
【美股市況】輝瑞疫苗取得突破　道指收市升834點納指跌1.5%（不斷更新）
【美股市況】輝瑞疫苗取得突破　道指收市升834點納指跌1.5%（不斷更新）
【新股IPO】德琪醫藥6996今日起招股　一手入場費9131元
【新股IPO】德琪醫藥6996今日起招股　一手入場費9131元
【螞蟻上市觸礁】張化橋：螞蟻上市煞停全因一個技術上的疏忽　與馬雲講話關係不大
【螞蟻上市觸礁】張化橋：螞蟻上市煞停全因一個技術上的疏忽　與馬雲講話關係不大
【OK便利店賣盤】利豐馮氏高價賣走OK便利店？對香港零售業有何啟示？
【OK便利店賣盤】利豐馮氏高價賣走OK便利店？對香港零售業有何啟示？