【美股收市】疫苗報喜道指飆834點 科網回吐納指倒跌1.5%

美國民主黨候選人拜登宣布勝出總統大選後首個交易日，輝瑞公布新冠肺炎疫苗試驗成效顯著，環球股市即大爆發，道指一度勁飆1610點破頂，直逼3萬大關，但尾段升幅顯著收窄；龍頭科技股獲利盤湧現，更拖累納指倒跌。

道指高見29933點，收報29157點，升834點或2.95%；標指收報3550點，升41點或1.12%；納指最多升212點後回落，收報11,713點，跌181點或1.53%。細價股指數羅素2000反彈3.7%。

美國製藥巨頭輝瑞和德國生物技術公司BioNTech表示，他們的新冠肺炎疫苗在沒有事先感染迹象的人群中，能阻止超過90%的感染。輝瑞股價漲7.7%；BioNTech升13.9%。

資金憧憬經濟復甦有望提速，換馬進攻傳統經濟股及醫藥股。疫情受累股回勇，航空、石油、零售及銀行股應聲彈起。旅遊出行股做好，嘉年華郵輪狂升39.3%，乘車平台Uber和Lyft分別漲7.4%和26.3%。

通用汽車(GM)周一宣布，計劃僱用3000名新員工，主要從事電動汽車的研究、開發和部署的軟件開發 ; GM並計劃在2023年推出超過20款電動車，刺激股價漲3.98％。

科技股拖累納指，Netflix挫8.6%，Facebook及亞馬遜均挫5%；蘋果公司及微軟均跌逾2%。

市場避險情緒降溫，金價隨即受壓，跌破1,900美元。紐約期金收報1,854.4美元，跌97.3美元或約5%，創逾7年以來最大單日跌幅。花旗將3個月黃金目標價下調至1800美元，維持6至12個月目標價為2300至2400美元不變。

疫苗數據提振 ，紐約期油大漲8.5%，收報40.29美元，創10月22日以來最高收盤價。

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責任編輯：柯志宏