【美股焦點】Timberland母公司VF Corp收購潮流品牌Supreme　作價逾21億美元

▲ VF Corp斥逾21億美元收購Supreme。

美國時裝品牌集團VF Corp（美︰VFC）擬收購潮流服裝品牌Supreme，交易金額將超過21億美元，預計交易於今年底完成。VF Corp股價現升13.6%，報79.5美元。VF Corp旗下有JanSport、Eastpak、Timberland及The North Face等品牌。

Supreme現有投資者Carlyle Group及紐約私募股權公司Goode Partners將出售所持股份，Carlyle Group曾於2017年以約5億美元收購了Supreme的50%股份。

VF Corp表示，在滿足某些交易條件下，將額外支付最高3億美元的款項。

Supreme成立於1994年，隨後成為結合滑板、Hip-hop等文化的美國著名街頭潮流品牌。Supreme此前與VF Corp旗下的多個子品牌，曾經展開合作。

VF Corp行政總裁Steve Rendle表示：「收購Supreme品牌，進一步驗證了公司的願景和戰略，即通過拓展品牌組合，以適應我們認為帶動服裝和鞋類行業的潛在市場機會，並進一步加速公司的超數字化業務模式轉型。」

Supreme創始人James Jebbia也稱，以加入一家世界級的公司為榮，收購後，他和管理層團隊將繼續留在品牌中，「這種夥伴關係將維持我們獨特的文化和獨立性。」

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編輯︰侯景成