【新股IPO】藍月亮本周四闖關 擬集資78億元

內地洗衣液一哥藍月亮上市已說了一段時間，現在終於有新進展了！尤其獲有「無寶不樂」的高瓴資本有份投資，藍月亮早已被看高一綫。

消息指，藍月亮將於本周四（12日）尋求上市聆訊，並計劃集資10億美元（約78億港元）。聯席保薦人為美銀、中金和花旗。

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該股是次集資所得，將用於擴充產能、購買設備、提高品牌知名度、投資併購、增強銷售網絡、研發及營運資金。

成立於1992年的藍月亮, 目前主要生產洗衣液、洗手液和衞生清潔劑, 在廣州、天津、昆山及重慶設有四個生產基地。以零售額計，截止2019年底公司在洗衣液市場、濃縮洗衣液市場及洗手液市場的市佔率均為第一，分別為24.4%、27.9%及17.4%。

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據弗若斯特沙利文報告顯示，集團自2011年來，連續10年在中國洗衣液市場排名第一。截至去年全年，純利按年增95%至10.8億元；收入按年增4.2%至70.5億元。

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記者：張以正