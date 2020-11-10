【太古賣資產】基滙資本再下一城98億元購太古城一座 太古地產：繼續以香港為家

房地產私募基金管理公司基滙資本周一（9日）宣佈，透過旗下管理基金及包括Schroder Pamfleet在內的財團夥伴，向太古股份（00019及00087.HK) 及太古地產(01972)簽訂銷售購買協議，以98.45億元收購太古城一座，平均每平方呎收購價約15,609元。



基滙資本主席及執行合夥人吳繼煒表示，基滙資本對香港的前景仍然充滿信心，繼2018年基滙資本成功收購太古城中心三座部分樓層、太古城中心四座及2019年成功收購英皇道625號後，很高興能於今天簽訂銷售購買協議以收購太古城一座，堅信這項交易會進一步壯大基滙資本在港島東區的商業資產組合。



他續稱，作為港島東區主要大業主的太古地產過去多年來持續建設，令該區蓬勃發展。隨著太古城一座加入基滙資本港島東區的資產組合，期望該區成為港島商業區的另一優質選擇。」太古城中心一座於1997年建成，位於發展興旺的港島東中心商業區，為一座21層高的甲級寫字樓，總建築面積合共630,000平方呎。事實上，近年基滙資本的確積極於香港房地產市場擴充，除持有上述提及的太古灣道14號部分樓層、太古灣道12號(前稱太古城中心三座及太古城中心四座)及英皇道625號。基滙資本於數年前也大手向領展（00823）購入29個商場，成市場焦點；同時也持有正在進行裝修工程的尖沙咀洲際酒店，於香港持有不少貴重資產。

太古地產於周一晚上也發出公布，指很高興就出售太古城中心第一座辦公樓的全部權益達成協議。該公司指，是次為公司的重要里程碑，符合公司長遠業務策略，透過出售部分非核心資產提供機遇讓資金流轉，以投資於核心市場的新項目 。太古地產強調，公司繼續以香港為家、致力發展香港業務的長遠策略堅定不變。



公司又指，長遠而言，我們對香港辦公樓市場前景充滿信心，並積極拓展旗下香港辦公樓物業組合：包括繼續推展太古坊重建計劃，將太古坊發展成為環球商業中心。繼太古坊一座成功開幕後，現正專注發展太古坊二座。該甲級辦公樓提供一百萬平方呎樓面，預計於2022年竣工。同時積極規劃重建華廈工業大廈及仁孚工業大廈，以帶動太古坊下一階段發展，預期該項目完成後將新增78萬平方呎商用樓面。而太古廣場三座對面的用地正重建為約218,000平方呎樓面的甲級辦公樓，預計於2023年落成。



此外，太古地產亦正於香港發展多個全新住宅項目，包括最新推出、位於星街小區的EIGHT STAR STREET，以及分別位於港鐵黃竹坑站及柴灣的兩個住宅項目。

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記者：陳詠妍