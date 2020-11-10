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【美股焦點】美國麥當勞新產品策略　賣「脆辣雞腿包」竟然是市場焦點？

股市 00:55 2020/11/10

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麥當勞擬於美國推雞肉三文治、McPlant等產品。

麥當勞（美︰MCD）公布截至9月底止季度業績，期內收入按年跌2%，至54.2億美元；淨利潤按年升10%，至17.6億美元，好過市場預期。外媒將焦點放在麥當勞的最新產品策略，包括在美國「創新」推出類似「麥香雞包、脆辣雞腿包」的雞肉三文治；並擬推出由自家生產的人造肉McPlant漢堡。

麥當勞國際總裁Ian Borden表示︰「McPlant專門為麥當勞設計、由麥當勞生產的。」McPlant未來可以擴展為一系列以植物肉基礎的產品，包括漢堡、雞肉替代品及三文治。

美國麥當勞擬推「脆辣雞腿包」

對於香港人而言，麥當勞出售「麥香雞包、脆辣雞腿包」絕對不是新聞，但對於美國人而言卻全然不同。

事實上，在美國「麵包夾炸雞」一般被稱視為「雞肉三文治（Chicken sandwich）」的一種，而美國麥當勞作為以漢堡起家的連鎖快餐店，過去一直只專注漢堡，忽視了雞肉三文治的市場，甚至因而被同業搶走不少市場份額。

在美國將「雞肉三文治」（炸雞麵包，類似香港麥當勞的脆辣雞腿包），為一家名為Chick-fil-A的快餐店，該店成功以雞肉三文治作為招牌，成功在競爭激烈的美國快餐業打出一片天，更引發了一眾同業彷效。

美國快餐店Popeyes自推出雞肉三文治以來，同店銷售每個季度都實現了兩位數的增長。因此市場相當重視麥當勞開始售賣「美版脆辣雞腿包」的舉動。

麥當勞股價早段高開4%，報226.17美元；目前轉跌1.9%，報212.28美元。

相關文章︰【素食新餐肉】麥當勞與Green Monday合推厚切新餐肉早晨套餐　10月13日起發售

【美股焦點】麥當勞第三季美國同店銷售升逾4%　增加派息至1.29美元

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編輯︰侯景成

 

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