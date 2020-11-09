【輝瑞疫苗】香港有冇份？輝瑞BioNTech新冠疫苗搶閘　料先供應予協議國家

▲ 新冠肺炎疫苗競爭激烈。

美國藥廠輝瑞（美︰PFE）及德國BioNTech（美︰BNTX）共同研發的新冠肺炎疫苗「BNT162b2」效用顯著，目前據效用率超過9成。早前煇瑞已與多國簽定疫苗供應協議，所產的疫苗已經被預定。雖然香港有參與新冠疫苗全球獲取機制（COVAX機制），但本港市民恐怕短期內仍難以獲得疫苗。

港府於9月份時宣布，已就參與新冠疫苗全球獲取機制（COVAX機制）提交意向書，為市民預留有潛質的疫苗，並配合本港雙管齊下的疫苗採購策略。

輝瑞BioNTech疫苗臨床測試結果令人意外，效用率逾九成，詳見【下一頁】

COVAX機制由全球疫苗免疫聯盟、流行病預防創新聯盟和世界衞生組織參與牽頭，旨在促進2019冠狀病毒疫苗的研發和生產，並確保世界各地能獲公平分配疫苗和保護最脆弱的群組，目標是在明年底前將疫苗送抵各參與國家和經濟體。

輝瑞未確認參與COVAX機制

值得注意的是，輝瑞及BioNTech並未確認參與COVAX機制。據外媒於9月份時的報道，輝瑞曾表示有意加入COVAX，但其後未有更新資料。與此同時，輝瑞及BioNTech已另外與多國簽定疫苗供應協議，料這些國家將最快得到疫苗。

有份與輝瑞及BioNTech簽定疫苗供應協議的國家或地區包括︰美國、歐盟、新西蘭、加拿大、澳洲。

本港食物及衞生局此前表示，根據世界衞生組織，現時仍未有預防2019冠狀病毒病的疫苗獲監管機構批准於人體使用，但政府預計有效疫苗面世後，全球競爭將非常激烈，因此，須盡早採取行動，參與COVAX機制可為本港提供一定程度的安全網。

鑑於COVAX機制只能覆蓋部分市民，而疫苗或只能於明年底前送抵本港，政府會根據科學實證和臨床數據，在諮詢衞生署轄下科學委員會後，以預先採購協議方式向各地疫苗製造商直接採購疫苗，尋求額外供應。

相關文章︰【新冠疫苗】輝端BioNTech新冠疫苗效用率逾9成 月底前申請FDA緊急授權 煇瑞高開15%（不斷更新）

【新冠疫苗】中國兩款疫苗於國際進入三期臨床 國資委指積極擴大疫苗產能

免費下載使用《香港經濟日報》App及成為會員，即時接收最精準的財經及時事新聞，多款迎新禮物任你選！https://bit.ly/2GhIwht

短炒推介視頻，逢交易日下午開市前《香港經濟日報》App播出，立即收看！

編輯︰侯景成