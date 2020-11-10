【輝瑞疫苗】香港有冇份？輝瑞BioNTech新冠疫苗搶閘　張建宗：已預留資金、批港人防疫放鬆

▲ 輝瑞疫苗有新進展，但香港能否首批買到就有不少變數

美國藥廠輝瑞（美︰PFE）及德國BioNTech（美︰BNTX）共同研發的新冠肺炎疫苗「BNT162b2」效用顯著，目前據效用率超過9成。早前煇瑞已與多國簽定疫苗供應協議，所產的疫苗已經被預定。雖然香港有參與新冠疫苗全球獲取機制（COVAX機制），但值得注意的是，輝瑞及BioNTech並未確認參與COVAX機制，意味香港要快速爭取到輝瑞疫苗仍有不少變數。

港府於9月份時宣布，已就參與新冠疫苗全球獲取機制（COVAX機制）提交意向書，為市民預留有潛質的疫苗，另一方面，與個別疫苗製造商簽訂預先採購協議 ， 以獲取更多供應，達至「雙管齊下的疫苗採購策略」。

輝瑞BioNTech疫苗臨床測試結果令人意外，效用率逾九成，詳見【下一頁】

張建宗：已預留資金 現階段不放寬防疫措施

署理行政長官張建宗周二（10日）出席行政會議前稱，食衛局局長陳肇始會在周三早上舉行記者會交代防疫進展，包括香港購買疫苗策略。張建宗稱，若能生產大規模安全、有效的疫苗，是可喜可賀的消息，港府也已預留資金購買。據港府第三輪防疫抗疫基金，港府預留130億元用作購買疫苗。

張建宗又指，過去一周香港疫情未有好轉，反而有隱形傳播鏈隱憂，指香港市民防疫意識有所鬆懈，現時無空間放鬆現有防疫措施，現有限聚令等社交距離安排會延續多一星期，警告若大規模爆發疫情，港府逼於無奈時須收緊防疫措施。

他重申港府期望本月做到3輪新措施：推出「安心出行」應用程式、讓內地或澳門的香港居民免14日隔離回港、與新加坡推「航空旅遊氣泡」措施。

國泰航空曾急升兩成 內地航空股齊炒受惠疫苗，詳見【下一頁】

輝瑞未確認參與COVAX機制

COVAX機制由全球疫苗免疫聯盟、流行病預防創新聯盟和世界衞生組織參與牽頭，旨在促進2019冠狀病毒疫苗的研發和生產，並確保世界各地能獲公平分配疫苗和保護最脆弱的群組，目標是在明年底前將疫苗送抵各參與國家和經濟體。

據外媒於9月份時的報道，輝瑞曾表示有意加入COVAX，但其後未有更新資料。與此同時，輝瑞及BioNTech已另外與多國簽定疫苗供應協議，料這些國家將最快得到疫苗。

輝瑞公布簽署疫苗協議地區不包括香港

有份與輝瑞及BioNTech簽定疫苗供應協議的國家或地區包括︰美國、歐盟、新西蘭、加拿大、澳洲。

本港食物及衞生局此前表示，根據世界衞生組織，現時仍未有預防2019冠狀病毒病的疫苗獲監管機構批准於人體使用，但政府預計有效疫苗面世後，全球競爭將非常激烈，因此，須盡早採取行動，參與COVAX機制可為本港提供一定程度的安全網。

鑑於COVAX機制只能覆蓋部分市民，而疫苗或只能於明年底前送抵本港，政府會根據科學實證和臨床數據，在諮詢衞生署轄下科學委員會後，以預先採購協議方式向各地疫苗製造商直接採購疫苗，尋求額外供應。

相關文章︰

【新冠疫苗】輝端BioNTech新冠疫苗效用率逾9成 月底前申請FDA緊急授權 煇瑞高開15%（不斷更新）

【新冠疫苗】中國兩款疫苗於國際進入三期臨床 國資委指積極擴大疫苗產能

免費下載使用《香港經濟日報》App及成為會員，即時接收最精準的財經及時事新聞，多款迎新禮物任你選！https：//bit.ly/2GhIwht

短炒推介視頻，逢交易日下午開市前《香港經濟日報》App播出，立即收看！

編輯︰侯景成