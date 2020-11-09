【九巴母企】載通出售TMPI 50%權益　擬與新地重建屯門車身裝嵌廠

九巴及龍運母企載通 （00062） 公布，以7.5億元代價出售TM Properties Investment（TMPI）50%權益，予大股東新地 （00016） 間接全資附屬公司Mega Odyssey Limited。TMPI持有九巴屯門車身裝嵌廠。

TMPI主要從事物業租賃及投資，並持有位於香港新界屯門建豐街1號屯門市地段第80號的物業，總樓面面積約為10.5萬平方呎。各訂約方將同意管理TMPI及發展該物業作寫字樓、商舖及服務用途，工料測量師估計現時項目成本約為58億元，將由新地及載通平均承擔。

董事認為，重建該物業以透過出租寫字樓及零售空間來產生租金收入，符合集團尋求多元化以開拓經常性收入來源的業務策略。若集團獨力重建該物業，估計的項目成本將對集團構成一筆龐大的財務支出。透過TMPI與買方以各佔一半權益的方式共同發展該物業，集團在該發展項目的財務承擔將減少50%至一個較能負擔的數額。

載通預期出售事項的淨收益約14.96億元，交易完成後，TMPI將不再為公司的附屬公司，但公司將繼續間接擁有TMPI全部已發行股本的50%權益，而TMPI不再於公司的綜合財務報表中入賬。

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編輯：袁諾曦