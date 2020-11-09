  • 23°C
香港時間 : 20201110日 (二) 00:39
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : 螞蟻上市 國泰股價 抽新股 騰訊 小米 中芯股價 滙豐股價 領展 ETF 內銀股

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【九巴母企】載通出售TMPI 50%權益　擬與新地重建屯門車身裝嵌廠

股市 23:39 2020/11/09

分享：

九巴及龍運母企載通 （00062） 公布，以7.5億元代價出售TM Properties Investment（TMPI）50%權益，予大股東新地 （00016） 間接全資附屬公司Mega Odyssey Limited。TMPI持有九巴屯門車身裝嵌廠。

TMPI主要從事物業租賃及投資，並持有位於香港新界屯門建豐街1號屯門市地段第80號的物業，總樓面面積約為10.5萬平方呎。各訂約方將同意管理TMPI及發展該物業作寫字樓、商舖及服務用途，工料測量師估計現時項目成本約為58億元，將由新地及載通平均承擔。

董事認為，重建該物業以透過出租寫字樓及零售空間來產生租金收入，符合集團尋求多元化以開拓經常性收入來源的業務策略。若集團獨力重建該物業，估計的項目成本將對集團構成一筆龐大的財務支出。透過TMPI與買方以各佔一半權益的方式共同發展該物業，集團在該發展項目的財務承擔將減少50%至一個較能負擔的數額。

載通預期出售事項的淨收益約14.96億元，交易完成後，TMPI將不再為公司的附屬公司，但公司將繼續間接擁有TMPI全部已發行股本的50%權益，而TMPI不再於公司的綜合財務報表中入賬。

相關文章：【九巴業績】載通半年轉蝕5180萬元不派息 九巴錄除稅後虧損2490萬元

九巴及龍運全體員工凍薪　基層員工獲發特惠金2000元

【新巴城巴】新巴城巴0.77倍市帳率　轉售予Templewater Bravo國際財團　新創建升逾7%

編輯：袁諾曦

香港股票 載通（00062） 新地 九巴

上一篇文章

【輝瑞疫苗】香港有冇份？輝瑞BioNTech新冠疫苗搶閘　料先供應予協議國家

下一篇文章

【恒指夜期+ADR】新舊經濟股形勢逆轉　騰訊ADR跌滙豐ADR升1成　恒指夜期僅升546點（不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新股IPO】德琪醫藥6996今日起招股　一手入場費9131元
【新股IPO】德琪醫藥6996今日起招股　一手入場費9131元
【新股IPO】德琪醫藥6996今起招股　首日孖展暫錄112.6億超購39.4倍（不斷更新）
【新股IPO】德琪醫藥6996今起招股　首日孖展暫錄112.6億超購39.4倍（不斷更新）
【美股市況】輝瑞疫苗取得突破　美股三大指數破頂　道指升幅收窄至1078點（不斷更新）
【美股市況】輝瑞疫苗取得突破　美股三大指數破頂　道指升幅收窄至1078點（不斷更新）
【回A告吹】恒大借殼深深房A股上市告吹　恒大全日升逾2%、深深房急跌轉漲停
【回A告吹】恒大借殼深深房A股上市告吹　恒大全日升逾2%、深深房急跌轉漲停
【OK便利店賣盤】利豐馮氏高價賣走OK便利店？對香港零售業有何啟示？
【OK便利店賣盤】利豐馮氏高價賣走OK便利店？對香港零售業有何啟示？
【恒指夜期+ADR】新舊經濟股形勢逆轉　騰訊ADR跌滙豐ADR升1成　恒指夜期僅升546點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】新舊經濟股形勢逆轉　騰訊ADR跌滙豐ADR升1成　恒指夜期僅升546點（不斷更新）