【阿里巴巴股價】神秘大戶已搬3700億大貨來港　要向市場沽貨？（第二版）

阿里巴巴 （09988） 股權現異動，據中央結算系統持股紀錄（CCASS）顯示，阿里巴巴美股ADS托管行花旗在香港的持倉大增，或顯示大戶將阿里巴巴美股持倉，搬到香港存託，以伺機沽出，引來有猜測阿里巴巴主要股東軟銀集團部署大舉沽貨。不過，若長期觀察花旗的阿里巴巴持倉，背後原因可由多個原因推動，不一定是由單一大戶在香港市場沽貨。

CCASS顯示，托管行花旗於11月5日的持倉突然大增，由16.38億股大增12.6億股，至28.98億股，12.6億股貨值3656.5億元，相當於發行股數7.57%增至13.39%，由於聯交所未有披露大額股權交易，所以估計相關持貨是由股東搬倉。

因應輝瑞疫苗傳來好消息，阿里巴巴美股周一早段跌2.2%，報293.25美元，折合港股為284.2元，較港股周一收市290.2元，低2%。

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花旗持倉一直在減少 香港深度不斷增加

阿里巴巴於2019年11月26日於港上市，當時托管行花旗存託股票為41.1億股或19.22%，其後原有外資股東陸續在港沽貨。直至今年11月4日，花旗存託股票減至16.38億股或7.57%，顯示外資股東已在港累計沽出25億股或11.65%，以今日收市價計，貨值7255億元（只代表今日貨值，不是其當時沽出收益），反映香港市場阿里巴巴交易深度增加，過往在美股交易的投資者轉移重心至香港。

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軟銀年內套現方法迂迴 沽貨毋須搬香港

不過，由於花旗持倉狂縮，搬貨貨值龐大，若只由單一股東行動，只有軟銀集團具有相關貨源。

事實上，軟銀集團因應在WeWork、Uber投資早透露有意從阿里巴巴股票套現，軟銀最終選擇經銀行訂立預付式遠期合約（perpaid forward contracts），並於周一（9日）公布，在過去兩個季度藉此套現1.7萬億日圓（約1,272億港元）。

外界對軟銀有關合約方式其一考慮正是減少直接從市場減持，引發阿里巴巴股份波動令套現金額受累，與銀行訂立條款既可快速套現，也交由銀行決定時機。況且阿里巴巴美股深度依然較香港為高，即使減持選港棄美亦非最佳選擇。

最後要留意，阿里巴巴股份在香港、美國市場互通，票似A、H股市場分隔，阿里港股、美股差價不多，孫正義在港或美減持阿里巴巴，都必然影響兩地市場股價。

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記者：譚志偉、麥德銘