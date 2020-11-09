【美股焦點】輝瑞新冠疫苗傳90%有效　道指盤前飆千五點　

隨著美國各州點票結束，民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）宣告勝出，美國大選不確定性大減，美股上周創下四月以來最大單周升幅後，當中標指與道指分別升6.9%及7.3%，納指升9%。本周一（9日）美國藥廠輝瑞（PFE）又傳來疫苗消息利好，美股期貨應聲大漲，道指期貨升逾1,500點，升幅高達5.5%，標指期貨亦升逾4%。

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輝瑞與德國生物科技公司BioNTech周一公布的疫苗臨床測試數據顯示，在第三階段的大規模試驗中，輝瑞的新冠疫苗可防止90%的新冠病毒感染，外媒報道指，輝瑞和Biotech計劃年底前生產5,000萬劑疫苗。該公司股價周一盤前飆升16.2%。

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據約翰霍普金斯大學疫情追蹤數據顯示，美國疫情依然嚴峻，上周五（6日）單日新增病例首次超過12.5萬宗後，周六（7日）又創下新高。截至本周一（9日），美國已經累計超過990萬人感染新冠病毒。

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編輯：李勝男