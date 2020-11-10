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【滙豐HSBC】滙豐收升逾8%、渣打急漲12%　疫苗消息利好環球銀行股

股市 16:34 2020/11/10

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新冠肺炎疫苗研發進展良好，美國藥廠輝瑞（美︰PFE）及BioNTech（美︰BNTX）研發的疫苗效果顯著。傳統經濟股發力，環球銀行股揚升，繼英國股價、美國ADR股價造好，滙豐HSBC （00005） 周二開市即彈6%，午市再發力，全日彈升8.2%，收報37.7元，以全日最高位收市。渣打  （02888） 更高開近12%，高見42.55元創逾1個月高，全日收報42元，升10.5%。

滙豐倫敦股價（英：HSBA）周一折算收報38.15港元，較港收市價34.85元高9.5%；其後在美國掛牌的預託證券（ADR）維持升勢，折算收報38.15港元，亦較港高9.5%。

疫苗有望出台，全球經濟有望重回正軌，滙豐及渣打早前紛表示會研究恢復派息。但英國《星期日泰晤士報（Sunday Times）》報道，英倫銀行副行長康利夫（Jon Cunliffe）指，暫時仍未確定容許英資銀行可以恢復派息，當局可能仍有限制，直至評估銀行的穩健程度為止。康利夫的言論，暗示滙豐及渣打明年有可能未能恢復派息。

相關文章︰

【滙豐股價】滙豐渣打明年恢復派息？　英央行：未確定是否容許

滙豐重組英國零售銀行業務　裁員百人

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編輯︰侯景成

倫敦 香港股票 新冠肺炎 滙豐控股（00005）

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