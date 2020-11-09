【滙豐HSBC】滙豐倫敦股價升近一成　疫苗消息利好環球銀行股

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【美股期貨】輝瑞新冠疫苗見效 道指期貨飈逾1500點 直逼3萬點 金價失守1900（不斷更新）
新冠肺炎疫苗研發進展良好，美國藥廠輝瑞（美︰PFE）及BioNTech（美︰BNTX）研發的疫苗效果顯著。傳統經濟股發力，環球銀行股揚升，滙豐HSBC （00005） 倫敦股價升逾9%，報368.45便士；折合相當於港股股價37.62港元。較滙豐港股收市價34.85港元，高近8%。
疫苗有望出台，全球經濟有望重回正軌，滙豐及渣打 （02888） 早前紛表示會研究恢復派息。但英國《星期日泰晤士報（Sunday Times）》報道，英倫銀行副行長康利夫（Jon Cunliffe）指，暫時仍未確定容許英資銀行可以恢復派息，當局可能仍有限制，直至評估銀行的穩健程度為止。康利夫的言論，暗示滙豐及渣打明年有可能未能恢復派息。
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編輯︰侯景成