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【零售寒冬】輕珠寶品牌無懼經濟下行　看好小粒彩鑽、疊戴款式更流行

商業 09:30 2020/11/10

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傳統看法是珠寶要「夠大夠閃」才吸引，與輕珠寶普遍輕巧、纖幼截然不同。（陳國峰攝）

在大學修讀市場推廣的郭嘉敏，4年前成立輕珠寶品牌Asvida。由於款式與傳統珠寶相差甚遠，品牌初期不被看好。

【疫市自救】90後「女承父業」經營輕珠寶　如何善用社交平台吸客？

郭嘉敏入行時，猶如一張白紙，對珠寶的認識不深；只曾修讀過一個鑽石鑑定課程。她決定繼承父親心血時，便向不同老行尊取經，學習珠寶首飾設計，涉獵不同首飾原料如翡翠、彩鑽等。郭坦言，一開始嘗試推出輕珠寶產品時，行內的老師傅亦不看好。因傳統看法是珠寶要「夠大夠閃」才吸引，與輕珠寶普遍輕巧、纖幼截然不同。

但郭嘉敏依然看好香港輕珠寶的市場，即使經濟前景欠明朗，她相信對銷情的影響不大。「輕珠寶的價位不高，不少顧客本身的收入比較穩定。」相反，行業競爭加劇才是真正的挑戰。她解釋，現時甚至連傳統、高階品牌亦會開拓輕珠寶市場，加上珠寶原料的價格漸趨透明，變相逐漸壓縮毛利空間。

雖然磨合期已過，但郭嘉敏透露每次推出新款式亦需要2至3個月研發生產。她希望每個月亦能有新款，特別是近期時興的小粒彩鑽、不規則設計等；料可疊戴的款式更為受歡迎。

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記者：葉泳珊

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