【疫市自救】90後「女承父業」經營輕珠寶　如何善用社交平台吸客？

▲ Asvida總經理郭嘉敏踏足珠寶行業並成立品牌。（陳國峰攝）

近年愈來愈多珠寶設計師成立個人品牌，主打日常近年愈來愈多珠寶設計師成立個人品牌，主打日常輕珠寶。90後郭嘉敏雖無珠寶設計背景，4年前卻毅然「女承父業」亦開設輕珠寶品牌Asvida，冀以訂製服務吸引顧客。

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輕珠寶有何特別？

郭嘉敏數年前大學畢業，不忍父親的珠寶鐘錶出口生意因他退休而就此終結，故她踏足珠寶行業並成立品牌Asvida。與傳統珠寶商不同，年紀輕輕的郭善用社交平台營銷，掌握潮流及顧客喜好。疫情期間，Asvida的生意不算大受影響，每年仍以10%至15%的速度增長。品牌採用線上線下並行，生意佔比各佔一半。

▲ Asvida總經理郭嘉敏希望為顧客提供可作日常配襯的珠寶。（陳國峰攝）

首先何謂輕珠寶？就Asvida而言，郭嘉敏認為輕珠寶是採用與傳統珠寶一樣的原料，即18K金、鑽石等，而價格大約在數千元左右；款式則以日常配搭為主。郭以自身出發，希望為顧客提供可作日常配襯的珠寶，特別是初次購買珠寶的，大多是剛大學畢業或只工作了數年的社會新鮮人。

社交平台專頁營銷有法

為了掌握顧客的喜好及吸納更多潛在顧客，Asvida的社交平台專頁不時上載「上手圖」、「顧客回圖」、建議配襯等。郭嘉敏亦會使用Instagram限時動態的投票功能，讓顧客揀選款式。

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新冠肺炎疫情爆發至今，預約到陳列室的顧客人數曾出現回落。她即嘗試在社交平台直播推銷，介紹新款式。據她觀察，直播推銷成功吸引不少新客，特別是追蹤品牌一段時間的用戶，加快消費決定。郭稱︰「顧客可於直播即時留言對甚麼款式有興趣，加強互動。」

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記者：葉泳珊