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【輝瑞疫苗】輝瑞新冠疫苗效用率逾9成　月底前申請FDA緊急授權　輝瑞股價揚升

股市 00:00 2020/11/10

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新冠肺炎疫苗研發有突破性進展。

全球各地期待已久的新冠肺炎疫苗研發終於出現了突破性進展，美國藥廠輝瑞（美︰PFE）及德國公司BioNTech（美︰BNTX）共同研發的新冠肺炎疫苗「BNT162b2」第三期臨床測試結果顯示，其效用率逾90%。輝瑞預期，今年內可供應5000萬劑疫苗，明年供應量達13億劑，並預料最快本月內向美國食品藥物管理局（FDA）申請緊急使用授權。

輝瑞股價高開近15%，報41.8美元，現升7.3%，報39.1美元；BioNTech現升14%，報105.5美元。

輝瑞和BioNTech公布「BNT162b2」第三期臨床測試的首份中期研究結果。測試參與者分兩次注射疫苗，在第二次注射後7日，疫苗有效性超過90%，意味着首次注射28日就能達到保護效果。目前疫苗沒有錄得任何嚴重副作用，後續將繼續收集安全數據。在對比安慰劑群組後，測試結果顯示「BNT162b2」的有效率顯著高過預期。

疫苗消息對金融市場有何影響？點解下圖查看更多

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BioNTech首席執行官Ugur Sahin表示，由於此前預計第一批疫苗的有效性在60%到70%之間，因此「有效性超過90%是非同尋常的」。

該疫苗的第三期臨床試驗於今年7月27日開始，至今已招募了43538名參與者。截至11月8日，其中38955名參與者已接受了第二劑疫苗接種，約有30%的美國試驗參與者及42%的全球試驗參與者來自不同種族和背景。臨床測試仍在繼續進行中，目前共已錄得94宗確診感染病例，預計將在達到164宗確診病例後進行最終分析。

料三周內申請緊急授權　年底前供應5000萬劑

目前兩家企業計劃於11月第三個星期申請FDA的緊急使用授權，並預計今年內向全球供應5000萬劑疫苗，並於明年生產最多13億劑疫苗。

輝瑞公司董事長兼行政總裁Albert Bourla表示︰「在全球最需要（疫苗）、感染率創新高、醫院容量接近超載、經濟重啟面臨阻滯之時，我們的疫苗研發計劃達到了新的里程碑。」他續稱，期待在未來數周內分享更多有關疫苗功效和安全的數據。

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編輯﹕賴奕羚、侯景成

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