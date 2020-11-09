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【新冠疫苗】輝端新冠疫苗試驗成功率逾9成　月底前申請FDA緊急授權 （不斷更新）

股市 20:29 2020/11/09

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外電報道，輝端（美︰PFE）和德國生物科技企業BioNTech所研發的新冠疫苗試驗成效顯著，公司發出新聞稿，據最新研究結果顯示，疫苗對超過9成實驗者有效。美股期貨爆升，道指期貨大升1500點。

輝端公布疫苗研究成果後，Zoom 盤前跌近16%，奈飛跌5.7%，亞瑪遜跌4.1%，Paypal、Facebook跌超過3%，微軟、Salesforce、英偉達跌超過2%。

輝端預期在2020年內，最快可以生產5000萬劑疫苗，2021年時將可向全球供應近13億劑疫苗。

公司預計，將於三周內向美國食品及藥品監督管理局（FDA）申請緊急授權（Emergency Use Authorization）。

是次實驗總共有近43,000名參與者，當中有94位參與者曾為新冠肺炎確診患者，實驗過程中，參與者並沒有出現任何嚴重不良反應。

輝端表示，現時研究已進入最後臨床試驗階段，實驗將擴大樣本研究數量至164名曾為新冠肺炎確診患者。

輝端主席兼行政總裁Alert Bouria 指，是次研究結果為首次在第三階段疫苗研究中，得到具突破性的數據支持疫苗能有效預防新冠肺炎。

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編輯﹕侯景成

疫情 新冠肺炎疫情 美股 期貨 道瓊斯工業平均指數 生物科技

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