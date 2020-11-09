【輝瑞疫苗】效用率高達90% 須相隔3周注射兩劑

美國藥廠輝瑞（Pfizer，美：PFE） 及德國生物科技公司BioNTech（美︰BNTX）合作研發的新冠疫苗傳出好消息，第三階段的大型測試數據顯示，疫苗對保護效用率（efficacy rate）高達90%。專家曾稱，新冠疫苗效用達50%至60%已屬可接受。

受消息鼓舞，輝瑞股價市前急升14%，BioNTech更升25%。

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有關測試於6個國家安排4.35萬名受試者，分別接受相關疫苗及安慰劑，其後發現當中94名感染新冠病毒的人士中，僅不到10%人曾接種疫苗。比較接受疫苗的組別及安慰劑對照組，疫苗效用率達90%。

輝瑞稱，疫苗要注射兩次，兩次注射相隔3星期，而在接受第二劑疫苗後7日開始對新冠病毒有免疫力。

有關數據未經同行評審，亦未在期刊上發表，暫時未有確切證據證明該疫苗安全有效，效用率數字未來可能有變，也未知疫苖的有效期。但初步看來效果理想，藥廠會繼續測試，直至收集到164宗個案的數據。

另一隱憂是物流問題，因有關疫苖須存放於零下80度。

90%的保護效用率無疑十分高，美國傳染病專家福西（Anthony Fauci）曾稱疫苗有50%至60%效用率已是可接受（acceptable），科學家則希望至少疫苗75%有效。輝瑞形容，疫苗研究達到關鍵里程碑（critical milestone）。

輝瑞預期，今年可生產5,000萬劑疫苖，明年底的產量增至13億劑。

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責任編輯：林建忠