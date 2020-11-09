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【聖誕節】「ZiiZiiJaJa」登陸民坊3大商場　與動物AR同遊森林兼合照

商業 20:31 2020/11/09

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聖誕將至，民坊旗下三個商場，將設置以「ZiiZiiJaJa熱鬧森林的動物們」為題的三大聖誕主題裝置，並首次引入AR技術，讓顧客可與 ZiiZiiJaJa動物們一起合照及玩遊戲。

【商場活動】新港城中心設盞鬼展覽　Sanrio卡通融入名畫及藝術品（組圖）

11月16日至12月31日期間，錦泰商場、葵盛東商場和現崇山商場均設置了三大佈景精緻的聖誕主題裝置。今次佈景特別加入AR技術， 街坊只需下載SnapPop應用程式並掃瞄裝置上的QR Code，就可與ZiiZiiJaJa動物們合照；同場更可免費參與 ZiiZiiJaJa互動遊戲，贏取禮品及商場優惠券。三大商場在11月21日至12月20日的特定周末，更會開設聖誕環保盆景及3D聖誕卡工作坊。

除聖誕手作工作坊外，Morning Gary會在11月29日於現崇山商場舉行ZiiZiiJaJa插畫家畫畫工作坊，親自教授畫畫技巧。而在12月25及26日，聖誕老人將會出巡於三所商場派發糖果及與各位合照。

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責任編輯：蘇穎琪

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商場 聖誕節 現崇山商場Lions Rise Mall 現崇山

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