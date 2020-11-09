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【BNO移民】有意移居英國列斯？　一覽當地日常生活使費預算

環球政經 20:03 2020/11/09

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英國早前宣布持BNO港人可於明年1月31日起，申請留英簽證（Hong Kong BN(O) Visa）。有意移居英國，可留意當地的生活水平，早作預算。不少人的心水移民地點可能離不開倫敦、曼切斯特、伯明翰等較多華人聚集的地方，有意移民人士，又會否考慮英國列斯（Leeds、利茲市）？

列斯位於英國北部，是英國英格蘭西約克郡的大城市。全球數據網站Numbeo顯示，4人家庭的生活成本（不計租金）為£2,126.88（約21,733.03港元），低於香港的生活成本（不計租金為29,070.78港元）7000多元；撇除租金，一人生活成本為£602.00（約6,151.38港元）。

Numbeo也提供列斯當地的各類細項支出，不妨參考一下：

 

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撰文 : 黎淑雯

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