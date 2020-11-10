【線上音樂會】Dear Jane線上音樂會　JOOX 本月16日獨家播放

音樂串流平台JOOX近月來舉辦了多場線上音樂會，《JOOX Staycation Live》來到最後一場邀請了人氣樂隊Dear Jane表演。

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今年Dear Jane先後已推出三首單曲作品，當中《銀河修理員》一曲成功引起香港人共鳴。主音阿Tim表示，今次音樂會Dear Jane特意選址於其中一個歌曲MV拍攝場景乒乓城，希望能夠帶給樂迷一種親切熟悉的感覺，當晚亦預備了一些小驚喜給粉絲們。該場線上音樂會將於11月16日晚上8時正舉行，樂迷更有機會在當晚音樂會後與Dear Jane透過視像會議見面。

另外，由即日起至11月12日，JOOX會員收聽指定Dear Jane歌單，並到JOOXFacebook專頁的指定活動post回答一條關於Dear Jane的問題，即有機會獲得與Dear Jane線上Meet & Greet （透過視像會議）的機會，幸運兒名額有10名。

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責任編輯：蘇穎琪