【太古賣產】太古逾98億出售太古城中心第一座、太古曾升8%　太古：香港為家（第三版）

▲ 太古落實出售太古城中心第一座

太古 （00019） 、太古地產 （01972） 早前傳出有意出售太古城中心第一座物業，太古系最新公布，與買方Rocha Land Limited達成買賣協議，以對價總額98.45億元，出售持有太古城中心第一座的目標公司。太古表示，簽約時買方已向太古地產支付9.8億元。

基滙資本其後公布，買方為公司旗下管理基金及Schroder Pamfleet在內的財團夥伴成立，以呎價計，交易相當於每呎呎價15,609元。

連同輝瑞研發新冠疫苗報喜，資金轉投傳統經濟股，太古早市股價曾升8%，至上午11時25分，太古股價升6.8%，暫報40.45元，成交1.65億元。太地就升5.5%，暫報22.85元，成交3490萬元。

太古表示，太古地產於目標公司100%權益的對價將部分以現金支付，部分以對價股份（即買方控股公司股份）支付。買賣協議完成後，目標公司將不再是公司附屬公司，太古控股實體將擁有對價股份，將佔不超過買方控股公司股份的37%，從而將代表於太古城中心第一座物業不超過37%的間接股本權益。

太地料錄20億收益 太古應佔16.5億元

根據買賣協議，買賣雙方分別獲認購期權和認沽期權，買方擔保人可在行使期，收購太古所持的買方控股公司股份，太古則可要求買方擔保人按行使價收購。

太古表示，物業經獨立估值師評估，於6月底的物業估值約79.38億元。集團預計，太古地產將錄得約20.1億元（按法定基準計算）或54.71億元（按基本基準計算）的出售收益。太古公司就因持有太古地產的82%權益，錄得約港幣16.48億元（按法定基準計算），或44.86億元的應佔出售收益。

太古從出售事項所得款項，會用作太古地產的一般營運資金。

太古地產：香港為家

太古地產其後發稿補充，出售太古城中心第一座辦公樓是透過出售部分非核心資產提供機遇讓資金流轉，以投資於核心市場的新項目。

太地重申「以香港為家、致力發展香港業務的長遠策略堅定不變」，並列出多項在建中的香港物業：

太古坊二座，提供100萬平方呎樓面，預計2022年竣工

規劃重建華廈工業大廈及仁孚工業大廈，在太古坊新增78萬平方呎商用樓面

太古廣場三座對面的用地重建為約21.8萬平方呎樓面的甲級辦公樓，預計於2023年落成

住宅物業投資就包括 星街小區的EIGHT STAR STREET、分別位於港鐵黃竹坑站及柴灣的兩個住宅項目。

（第二版加入太地回應）

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記者：麥德銘