【網民熱話】上車半年月供1.7萬有感而發　網民：供樓並非想像中辛苦

買樓上車是不少人的計劃，有網民早前出帖表示，自己已置業半年，單位月供1.7萬元，指即使現時市道差，但計過數，只要找到一份月份3.5萬元的工作相可以供樓。他更直言：「原來供樓都唔係想像中咁辛苦」。

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出帖者在文中，詳細列舉了自己每月的開支，電費方面，夏天過去兩個月要交350元，但有政府的2,000元電費保貼，所以仍未交過電費，水費亦因為用量太少而不需要繳交。地租和差餉每季1,300元，管理費費則每月1,300元。

他列出的各項開支如下： 假設月入35,000元，扣除強積金1,500元 ＝33,500元 供樓17,000元+管理費1,300元+電費170元+差餉900元+寬頻110元 =19,480元 每月生活費大約4,000元，再加2,000元 咭數， =6,000元 父母家用每月5,000元 每月盈餘： 33,500-19,480-6,000-5,000 =3,020元

有網民表示，銀行有壓力測試，供樓當然不辛苦，「你辛苦銀行都唔肯喇」，認為儲首期才是最難。有人則指，要視乎個人的支出，若有家庭及小朋友，3.5萬元月入便是不足夠。有人則認為出帖者在供樓的情況下，每月只儲3,000多元，「真係好無安全感」，認為出帖者的工作不能有任何閃失，之後更不可能接受少過月薪3萬元的工作。

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責任編輯：楊子瑩