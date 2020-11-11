【教練聚焦@iM網欄】走出舒適區 提升工作職效和生活素質



作為一個新手爸爸，每次看到仔仔用盡不同方法做到一些新的事情，例如從爬行到走路，我都会感到非常興奮和高興的。對於他的不斷反覆嘗試，不斷轉變方法，直到成功為止，都令我對世上無難事 只怕有心人這句說話有新的體會。

其實這跟做教練很相似，當我們的客戶來找我們的時候，他們都會帶着一個或多個想處理，提升或改變的題目來。而我們會做的，便是引領客戶去從不同的角度或高度去從新認識和了解他們的問題，他們的個人特質和強處，把兩者結合而令客戶能看清前路，令事情自己有能力和意願處理和行動。當每次看到客戶在教練后能充滿自信和力量，我都會同樣覺得非常快樂和滿足的。

哪怎樣令客戶由他們的所在位置看到更多的角度和更廣闊的高度呢？我們可以先用隱喻或敍事反鐀讓被教練者看清干擾或阻礙是什麼，有沒有情緒管理不到位而令事情看不清楚和偏頗，或太專注結果而忘記了人和關係。很多時候，當被教練者看到實相，很容易便能看到出路。

如一位中層管理因一位同上司的后輩升遷，便覺得自己做得那麼辛苦但公司不尊重和重視而想「裸辭」，當教練讓他冷靜下來用上司的角角度去看整個大局，便能客觀地看到對方的升職不只是因為業績，也是因為對方也培養了一位能接替自己的下屬。這位教練再引導被教練者往內看，令他看到自己因怕被取代，而沒有好好的培養和授權令自己的團隊成長，令他反而失去了晉升的機會。經過反思，這位中層管理檢討自己要作出怎樣的心態和管理上的改變才能令自己可以為下一次的機會準備好，打消一時衝動「裸辭」的念頭。

教練亦會讓客戶從自己的舒適區走出來用多角度去重新了解自己的挑戰或困惑，看到更多可能性和資源。例如一位剛升職的主管，對於怎樣帶領團隊有点不知所措。這時，她的教練或上司可以讓她先想想自己想成為一個怎樣的主管，和上司下屬同事有怎樣的關係，想在一年和三年階段有怎樣的成就，要達到這些目標的能力和意願是多少，要提升的是什麼？把這些問題的答案弄清楚后，我們可以從不同緯度和高度去問一些問題，例如從個人的心態和能力出發，自信和管理能力要發展什麼？而從團隊和機構角度，互信，協作力是怎樣，隊員的各人強項是那些，和其他部門關係怎樣，團隊在機構的貢獻和重要性是怎樣，會因此有些什麼的資源？你希望上司怎支持你，下屬怎支持你？你上司需要你怎樣配合，下屬需要怎樣的培養？把這些多角度和高度的問題想好，再設定一個行動計劃，作為一個成功的主管應該是有把握的。

教練好像是一個新興行業，但其實已經在香港差不多20年。從前主要是跨國企業的高管采用，但現在已有不少不同職位，行業，本地機構和非牟利組織，以及個人得益，在職場，家庭，個人等領域上接受專業教練支持。也有不少本地的教練和機構管理和人力資源人員學習和應用教練技術，令更多人提升工作職效和生活素質。希望大家在讀完這篇文章，能對教練有更多認識和產生興趣。

衞立佳

企業教練

香港國際專業教練協會會長

作者_教練聚焦簡介： 一群來自「香港國際專業教練協會」的香港資深教練Coaches，專業領域包括企業、創業、行政、職涯、親子、人生、財富、創意、行動等，輪流隔周和讀者分享。讓大家認識教練行業，也從教練眼中得到啟發和生命動力！

更多教練聚焦@HKICC教練的文章請按此。

如欲查看更多iMoney網上專欄的內容請按此。

即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！