【心中有富@iM網欄】講就天下無敵、做就有心無力

心理學家尼克·埃普利(Nick Elley) 和大衛·鄧寧( David Dunning) 曾經進行了一個關於人們自我評估的研究。

在實驗的第一階段，工作人員詢問康奈爾大學的學生，如果大學內即將進行一個籌款活動，參加者需要分別估計自己和學校其他大學生會在這籌款活動中願意捐款多少。接着，工作人員果真在學校裏舉行一次籌款活動，並觀察參加者早前的估計是否正確。結果發現，學生們一般會高估自己的善心，而對於其他人的估計則相對正確。

在第二次實驗中，參加者被要求預估自己在一次金錢遊戲中，自己會採取自私，還是合作的策略。結果，84%的參加者認為自己會採取合作的策略，而預期其他人只有64%會採取合作的策略。結果實驗開始後，只有61%參加者真的會採取合作的策略，這再一次證明人們高估了自己的善心。

第三個實驗中，工作人員給予每位參加者5美元，然後詢問他們，如果在今次實驗結束後，有人向自己募捐，請估計自己願意捐出的金錢是多少。結果發現，學生平均估計自己願意捐出2.44美元，而其他人只願意捐出1.83美元。在這次實驗後，工作人員如實舉行了一次籌款活動，結果發現參加者自己平均只捐了1.53美元。

從以上三個實驗，工作人員發現人們往往傾向高估了自己的善心，我們實際並沒有自己想像般美好。換句話說，明白人比明白自己更容易，而你自己也會被自己騙倒了，相反別人更容易看穿自己「講就天下無敵，做就有心無力」。事實上也有不少類同研究告訴我們，不少人對於自己往往有自戀的心態，總的認為自己比其他人優越，這情況有點像父母總的認為自己小朋友比其他小朋友聰明和標致等。要避免「露底」和別人對你失望，不二之法就是謙虛一點，世界真的很大，你不識的東西很多呢；世界天天在變，你能控制的事情很少呡；你以為自己力大無窮，小小的病毒便能拿走你的一切，你有甚麼可自負的呢！眼前的特郎普，性格自大、目中無人、永不認輸，最終只會由落得成為眾人茶如飯後的笑柄、「小丑」下埸。對於我來說，旅遊見聞和閲讀都能幫助自己做一個寛廣心霊和恰如其分的人，有位前輩曾經跟我說過，一生人看的書本數量應該有一層樓高，也就是說由地下將我們所看的書疊起，一生人如果能夠疊至天花板，這樣才是基本的足夠，當然也要視乎我們看的是甚麼書。(哈哈 )

作者_司徒永富簡介： 走過高山低谷，總結一句：我們不需要每事問意義，只管回答每個處境向我們的詢問，盡力活好當下。長知識固然重要，長智慧更重要。尤其喜歡從故事喻道中得著智慧，隨心分享。

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