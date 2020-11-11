【櫻淘魔法棒@iM網欄】 雙11 大日子

雙11這個大節日，相信很多人都會知道，早於2009年開始，就有「淘寶商城促銷日」，近年已成為零售行業一年一度的的慶典，不論大陸或者香港，店家都會推出線上線下的購物活動，影響力已感染了全球的消費者。

今年的「光棍節」，天貓淘寶推出兩個階段的 「大型購物優惠日」，主要分為兩個階段，11月1 日至3日「天貓雙11搶先購」及11月11日零時舉行的「天貓雙11全球狂歡日」。

為了令到消費者增加新鮮感，天貓推出了不同總類的紅包，包括: 現金紅包、驚喜红包、隨機紅包、物流紅包等等。其中一個就是組隊瓜20億紅包的遊戲，主角就是超級星秀貓。進入天貓雙11超級星秀貓瓜分20億紅包入口，在左下角就可以組隊，需要等級達到5級才能夠組隊。分享五個人就可以獲得5萬積分，通過分享流覽做各種任務，你的喵鋪就會升到五級，就可以開始拉人組隊，然後等過幾天的挑戰即可。

由於大陸包郵服務都只限於境內，不會送到香港，對於香港用戶來說，還要額外負擔送到香港的運費，淘寶今年就發放了最高¥111物流紅包，用戶成功領取紅包後，可於11月1～11日期間使用。

相信很多人和我一樣，主要是用手機淘寶APP訂貨，「消息」這個地方，「服務通知」就會通知你領取紅包的消息。

對我個人而言，我最喜愛的優惠就是，「跨店消費滿額折扣優惠」，用法很簡單，只要把產品加入購物車內，就會顯示該商戶是否有加入是次跨店優惠。

累積消費一定的金額付款時即享折扣優惠：

淘寶店：跨店消費每滿¥200減¥25

天貓店：跨店消費每滿¥300減¥40

我個人習慣，就是在雙11前，先做好功課，把自己和好友想要的產品，都加在購物車內，印象記得，購物車有上限100件，所以在11.11前，我會先把沒有優惠的貨品付清，騰出更多購物車的可容納的數量。

由於大多人會於同一日購物，如果購買的數量比較多，事前最好跟店家溝通和了解。此外，亦事先把店舖的優惠券領好，以便電腦直接扣數。

到11月11日零時開始，我會先把¥300減¥40及¥200減¥25兩類產品分開付款。如果總金額是¥1300為為例，盡量併湊到最接近¥300或¥200的倍數，多出的產品，可以之後再併單。併單結賬時，一般要求SMS的六位數字密碼，才能完成付款。

併單時，只能選擇一個物流倉地址，如果你想分流到兩個物流倉，可以在確認的訊息內，更改收貨地址。

此外，特別要注意，因為11.11 是一年一度的大優惠日，店家生意特別好，物流有時會比較慢，多等幾天，如果心急要用的朋友就要考慮清楚，以免耽誤的時間。

淘寶對香港用戶有特別優惠，設有香港包郵專場，用戶在手機淘寶App香港包郵專場內購物滿¥199，並且選擇官方集運自提取件，即可享免運費優惠 (只限淘寶App內使用)。

今年，還有一個值得推介的，就是中銀淘寶World萬事達卡，最大的亮點就是淘寶無上限0%手續費，非常適合我這類高頻密在淘寶消者。而精選迎新優惠包括: 出卡後首兩個月簽滿HK$2,000：HK$300現金回贈（需包括最少一筆手機簽賬交易），網上成功申請：HK$100現金回贈。幸好我們一早申請了，今年來得及在11.11 大派用場。



















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