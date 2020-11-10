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【買樓財技】去年「甩名」自製首置　本來想慳稅　終反蝕約90萬

股樓投資 09:47 2020/11/10

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過去數年，政府為限制市民「炒樓」，若本身持有物業，其後再買，便要繳交「辣招」。雖然「辣招」稅率高，惟不少業主透過「甩名」，自製首置身份再投資。值得留意的是，有投資者一年前以此方法「甩名」慳稅，惟終因小失大，慘蝕約90萬元。 

【樓市拆局】首置身分Loop Loop Loop　避繳辣招稅話咁易【下一頁

市場消息指，荃灣中心4座高層A室，實用面積324平方呎，剛以425萬元易手，實用呎價13,117元。資料顯示，原業主「甩名」後，於去年9月以首置身份，斥資452萬元購入單位收租，其後因個人原因賣樓，持貨僅一年，帳面蝕27萬元。由於禁售期未過，要付樓價10%之額外印花稅，若連其他雜費計，料蝕約90萬元。 

此外，市場消息指，馬鞍山星漣海3A座低層C室，實用780平方呎，原叫價1,400萬元放盤，終累減408萬元，以992萬元易手，減幅近29%，實用呎價約12,718元。據了解，原業主於2017年4月，以1,169萬元購入上址，持貨逾3年半，帳面蝕177萬元。

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撰文 : 黃卓賢

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