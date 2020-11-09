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【每日焦點】華為中國出貨量減15%　三星擬推Galaxy S21搶攻市佔

科技 20:00 2020/11/09

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有調查報告指出，本年度第3季度，華為在中國智能手機出貨量下跌15%。另有消息傳出，三星（Samsung）有意提早推出新旗艦Galaxy S系列手機，藉此搶奪華為市佔率。　

全球智能手機市場競爭激烈，華為遭美國加強制裁，其手機出貨量大減。國際數據公司IDC調查報告指出，本年度第3季度，華為在中國智能手機出貨量下跌15%。另有消息傳出，三星（Samsung）有意提早推出新旗艦Galaxy S系列手機，藉此搶奪華為市佔率。　

華為在美國禁令的陰霾下，近期在市場上受到衝擊，其手機出貨量大減。國際數據公司IDC調查報告指出，從去年第2季度開始，中國智能手機出貨量已持續出現萎縮情況。由於美國今年向華為實施禁令，受到美國制裁拖累，華為陷入零件採購困境，並控制手機出貨量，降低Mate 30系列手機產量，導致出貨量較去年同期大減15.5%，達到3,510萬部。

＜＜受美國禁令影響　華為第3季度中國手機出貨量跌15%

IDC另一項數據調查顯示，本年第3季，Samsung全球的智能手機出貨量為 8,040萬部，較去年同期增長2.9%，全球市佔率達22.7%，比去年同期增加0.9個百分點。有消息傳出，Samsung正準備趕在明年1月下旬推出旗艦新機Galaxy S21，而上一部旗艦機Galaxy S20在今年3月初才正式推出，比往年足足提早了一個多月。但由於這項計劃尚未公開，Samsung對此表示拒絕評論。

＜＜傳三星提早推Galaxy S21　搶華為市佔率

【更多科技新聞】

＜＜蘋果與Sony擬擴展Podcast業務　爭相收購Wondery公司

＜＜Netflix測試新服務　推出24小時直播頻道

責任編輯：李寶如

 

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