【商場活動】新港城中心設盞鬼展覽　Sanrio卡通融入名畫及藝術品（組圖）

▲ 馬鞍山MOSTown新港城中心則與Sanrio合辦主題活動，鮮有地將Sanrio大熱角色融匯於19件博物館內的作品之中。

近日各大商場都紛紛推活動吸客，馬鞍山MOSTown新港城中心則與Sanrio合辦主題活動，鮮有地將Sanrio大熱角色融匯於19件博物館內的作品之中。

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適逢 Sanrio 60 週年，新港城中心推出「MOSTown x Sanrio characters Christmas Galleria」主題活動，並特意邀請法國著名博物館組織 The Réunion des Musées Nationaux夥拍台灣藝術團隊，與 Sanrio characters 聯乘。是次展覽乃全球首度合作，鮮有地將 Sanrio 大熱角色融匯於19件博物館內的鎮殿之寶當中，



由11月20日至明年1月17日，商場中庭將化身成大型藝術展覽館，大家可於不同展區欣賞18幅1:1比例藝術館畫作，以及1件主題藝術品。而Hello Kitty、Little Twin Stars、My Melody、玉桂狗、布甸狗及梳乎蛋等卡通角色將融入畫中，場內更有多個模仿雕像造型的 Sanrio角色，各位文青更可於不同角色的剪影中探索經典畫作。

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大家遊覽藝術館時，也可以智能電話體驗 AR 聲音導賞，並且可拍下不一樣的主題片，活動費用全免。

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責任編輯：蘇穎琪