【5G手機】三星中階Galaxy A42 5G手機登港　僅售3,198元

▲ 三星（Samsung）中階Galaxy A42 5G手機終於登港，手機支援5G網絡，搭配4,800萬像素後置四鏡頭，只售3,198元。

隨著5G時代來臨，不少消費者都有意欲換購5G手機。三星（Samsung）推出的中階Galaxy A42 5G手機，終於正式登陸香港，手機支援5G網絡，搭配4,800萬像素後置四鏡頭，只需3,000元起即可入手，產品會於11月11日公開發售。

Galaxy A42 5G採用6.6吋Super AMOLED屏幕，採取超窄邊框，支援屏下指紋解鎖與DOLBY ATMOS環迴立體聲。手機設有雙卡槽功能，以及8GB RAM及128GB儲存空間，支援1TB擴充micro SD卡。另外，手機設有Samsung Knox 保安平台，可保障用戶資料安全，以及於同一個通訊程式使用不同帳戶的Dual Messenger功能。

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鏡頭方面，Galaxy A42 5G配置4個後置鏡頭，分別為4,800萬像素連F1.8光圈主鏡頭、800萬像素超廣角鏡頭、500萬像素景深鏡頭，以及500萬像素連F2.4大光圈微距鏡頭。另外配有2,000萬像素的自拍鏡頭，設有自拍對焦和美肌效果，用戶可使用AR Emoji和AR貼紙等功能。

Galaxy A42 5G電池容量為5,000mAh，支援15W有線快充，產品設有黑白灰三色，售價為3,198港元。

責任編輯：李寶如