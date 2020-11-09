  • 23°C
香港時間 : 20201109日 (一) 20:06
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : 螞蟻上市 國泰股價 抽新股 騰訊 小米 中芯股價 滙豐股價 領展 ETF 內銀股

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【5G手機】三星中階Galaxy A42 5G手機登港　僅售3,198元

科技 19:22 2020/11/09

分享：

三星（Samsung）中階Galaxy A42 5G手機終於登港，手機支援5G網絡，搭配4,800萬像素後置四鏡頭，只售3,198元。

隨著5G時代來臨，不少消費者都有意欲換購5G手機。三星（Samsung）推出的中階Galaxy A42 5G手機，終於正式登陸香港，手機支援5G網絡，搭配4,800萬像素後置四鏡頭，只需3,000元起即可入手，產品會於11月11日公開發售。

Galaxy A42 5G採用6.6吋Super AMOLED屏幕，採取超窄邊框，支援屏下指紋解鎖與DOLBY ATMOS環迴立體聲。手機設有雙卡槽功能，以及8GB RAM及128GB儲存空間，支援1TB擴充micro SD卡。另外，手機設有Samsung Knox 保安平台，可保障用戶資料安全，以及於同一個通訊程式使用不同帳戶的Dual Messenger功能。

＜＜【軍用級平板】Samsung推出軍用級標準平板電腦　本月23日正式登場

＜＜三星巴西官網意外洩密　或推「Galaxy Note 20 FE」新機

鏡頭方面，Galaxy A42 5G配置4個後置鏡頭，分別為4,800萬像素連F1.8光圈主鏡頭、800萬像素超廣角鏡頭、500萬像素景深鏡頭，以及500萬像素連F2.4大光圈微距鏡頭。另外配有2,000萬像素的自拍鏡頭，設有自拍對焦和美肌效果，用戶可使用AR Emoji和AR貼紙等功能。

Galaxy A42 5G電池容量為5,000mAh，支援15W有線快充，產品設有黑白灰三色，售價為3,198港元。

責任編輯：李寶如

相關文章

傳三星提早推Galaxy S21　搶華為市佔率
今日
傳三星提早推Galaxy S21　搶華為市佔率
【電子支付】華為測試手機八達通付款服務　支援多款新機型號
2020/11/05
【電子支付】華為測試手機八達通付款服務　支援多款新機型號
Samsung推出新一代「無風」全系列冷氣機
2020/11/04
Samsung推出新一代「無風」全系列冷氣機
【無綫耳機】傳三星下一代無綫耳機命名「Galaxy Buds Beyond」　或與Galaxy S21一同發表
2020/11/04
【無綫耳機】傳三星下一代無綫耳機命名「Galaxy Buds Beyond」　或與Galaxy S21一同發表
流動裝置 5G Samsung SEN 產品 AR Emoji Dolby 屏下指紋 鏡頭

上一篇文章

傳三星提早推Galaxy S21　搶華為市佔率

下一篇文章

【iPhone 12】MagSafe Duo充電器影片流出　傳將於數周內上市
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

瑞典禁用華為5G設備 中方反制裁Ericsson報復
瑞典禁用華為5G設備 中方反制裁Ericsson報復
【美國大選】特朗普現獲Twitter「公共利益」保護　明年卸任後隨時被封帳？
【美國大選】特朗普現獲Twitter「公共利益」保護　明年卸任後隨時被封帳？
【iPhone 12】iPhone 12 Pro Max預購情況熱烈　先達店主看好炒價可賺最少千元
【iPhone 12】iPhone 12 Pro Max預購情況熱烈　先達店主看好炒價可賺最少千元
【雙11】「愛國情懷」下內地品牌在雙11更受歡迎　專家：海外品牌要更貼地
【雙11】「愛國情懷」下內地品牌在雙11更受歡迎　專家：海外品牌要更貼地
【PS5】Sony確認PS5發售日僅開放網上銷售　保障客戶與員工安全
【PS5】Sony確認PS5發售日僅開放網上銷售　保障客戶與員工安全
【iOS 14】iOS 14.2正式推出　新增10項全新功能
【iOS 14】iOS 14.2正式推出　新增10項全新功能