【金價走勢】拜登當選美滙續弱　現貨黃金重上1965美元　有望直衝2000大關？

▲ 美滙續弱，金價重拾升勢。

美國總統大選結果出爐，民主黨的拜登料將接替特朗普，成為新一任美國總統。市場憧憬中美關係緩和，令美元避險需求降溫，加上民主黨主張推動較大規模的財政刺激方案，料財赤增加，為美元走勢添壓。與此同時，現貨金價周一（9日）高見每安士1965美元，走走勢來看已升穿此前關鍵阻力位。

投資界對金價看法亦相對看好，瑞士百達財富管理亞洲區投資總監兼全權委託投資組合管理主管David Gaud預期，美元貶值的趨勢會持續；他亦看好金價明年能再次試頂，重回今年高位。

美滙指數今日曾低見92.12，為最近兩個月以來低位。

但要注意的是，自3月疫情以來，金價走勢與美國股市呈現較高的一致性，股市與金價有「齊上齊落」的格局。因此，以黃金作為對沖股票資產的避險作用於近期已經失效。若投資者買入黃金，應將其視為美元的對沖，而非股票的對沖。

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編輯︰侯景成