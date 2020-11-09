【新冠肺炎】政府資助居粵港人到港大深圳醫院覆診　每人資助上限2,000人民幣

現時所有内地入境香港的人士均須接受14天的檢疫。政府今日（9日）表示，由明日（10日）起為醫管局慢性病患者，現居於廣東省的人士，提供到港大深圳醫院覆診的資助，每人資助上限為2,000元人民幣。

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若病人在醫管局專科門診或普通科門診的覆診期，是介乎2020年2月17日至2021年7月31日，可向港大深圳醫院提出申請。合資格的病人每次接受港大深圳醫院指定門診診症服務時，只需要繳付100元人民幣的診金，餘下費用則會由是次資助計劃支付，每位病人的資助上限為2,000元人民幣。

資助計劃涵蓋醫管局提供的主要專科及普通科門診服務，包括麻醉科（只包括痛症科門診）、心胸外科、臨床腫瘤科、耳鼻喉科、眼科、婦科、內科、神經外科、產科、矯形及創傷外科（骨科）、兒科及外科。偶發性疾病、需要住院或日間住院及急症室服務則不包括在內。

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責任編輯：楊子瑩