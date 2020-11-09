【雙11】「雙11」購物節將至　央視呼籲商家促銷要真誠

「雙11」將至，每年11月11日內地多個網購平台也會舉行購物狂歡節，提供促銷優惠。中國中央電視台發表評論指，「促銷是商業行為，前提是遵紀守法，誠實經營。要實招不要花招。要讓利，就要讓消費者看得見、摸得著，也能夠方便地享受得到。」

早前內地不少網友反映，遭到商家的「套路」（落入其圈套），央視發表評論呼籲，商家促銷時要遵紀守法、誠實經營，要實招不要花招。

要讓利，就要讓消費者看得見、摸得著，也能夠方便地享受得到。如果「套路」過多，讓消費者暈頭轉向，甚至挖坑讓消費者跳，那就實屬短視了。

央視又表示，有些商家以次貨充當好貨品，不僅違反商業道德還涉嫌違法，呼籲商業促銷「多一些真誠，少一些套路，不尊重消費者，遲早會被消費者拋棄，同時也需要監管部門出手。」

中國國家市場監督管理總局11月5日發表《規範促銷行為暫行規定》，針對促銷行為，規定經營者開展促銷活動，應當真實準確，清晰醒目標示活動信息，不得利用虛假商業信息、虛構交易或者評價等方式作虛假或者引人誤解的商業宣傳，欺騙、誤導消費者或者相關公眾。經營者通過商業廣告、產品說明、銷售推介、實物樣品或者通知、聲明、店堂告示等方式作出優惠承諾的，應當履行承諾。經營者不得假借促銷等名義，通過財物或者其他手段賄賂他人，以謀取交易機會或者競爭優勢。

規定又明確指，在價格促銷行為方面，經營者開展價格促銷活動有附加條件的，應當顯著標明條件。經營者開展限時減價、折價等價格促銷活動的，應當顯著標明期限。經營者折價、減價，應當標明或者通過其他方便消費者認知的方式表明折價、減價的基準。未標明或者表明基準的，其折價、減價應當以同一經營者在同一經營場所內，在本次促銷活動前七日內最低成交價格為基準。如果前七日內沒有交易的，折價、減價應當以本次促銷活動前最後一次交易價格為基準。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：葉卓偉