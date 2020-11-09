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【美國大選】眾院失利遭溫和派怪太激累事 進步派AOC強力反擊

環球政治 18:45 2020/11/09

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美國大選結束，民主黨在眾議院的形勢不似預期，議席不增反減，黨內中間溫和派怪進步派太激進拖累選情。進步派代表人物奧卡西奧-科爾特斯（Alexandria Ocasio-Cortez，簡稱AOC）旋即反擊，強調接受進步派幫忙及支持相關政策的候選人，全部當選。

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AOC接受《紐約時報》專訪，稱民主黨的領導層對黨內的反進步派情緒視而不見。她曾主要提出協助議席搖擺的候選人，但幾乎大部分人都拒絕接受。願意接受幫忙的5人，則全數勝選，現在拒絕接受幫忙的人，反而怪責進步派。

她反問，若輸掉選舉的是自己，然後怪責溫和派，指是溫和派不肯就全民醫保作全院表決拖累選情，溫和派會有何反應？她續指，溫和派會取笑自己，這正正是溫和派目前所做的行為，將自己落敗歸咎非裔維權運動。

AOC稱，草根運動令關鍵搖擺州密歇根最大城市底特律、賓夕法尼亞州費城的選民，踴躍投票，對拜登勝選十分重要。她指出，底特律94%非裔投拜登，賓夕法尼亞及佐治亞的非裔社會運動，亦令當地投票率暴升。

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AOC稱，國會的同事應明白，進步派不是敵人，進步派的支持者不是敵人，黑人性命悠關運動不是敵人，全民醫保也不是敵人。她同日接受有綫新聞網絡（CNN）訪問，強調支持全民醫保的搖擺議席，全數守得住。

責任編輯：林建忠

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