  • 23°C
香港時間 : 20201110日 (二) 00:38
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : 螞蟻上市 國泰股價 抽新股 騰訊 小米 中芯股價 滙豐股價 領展 ETF 內銀股

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【港元定期存款】工銀3個月港元定存息最高5.2厘 無視6間大小銀行再劈息

Hot Talk 23:53 2020/11/09

分享：

在一片減息浪中，工銀亞洲加推3個月年息名額100個，最高享5.2厘。

一個月港元拆息今天（11月9日）失守0.2厘，乍現0.17厘的逾9年半新低，再有6間大小銀行齊齊減港元定存息，包括東亞 （02388） 等。專家預計存息低處未算低，皆因在水浸下同業毋須加息吸存，更促存戶先緊抓特惠息仍在，鎖定高息。

追趕劈息快車道包括富邦全面削短中長息，華僑永亨、交銀香港、東亞 （00023） 、集友及招商永隆，齊向半年或以下的較短存埋手。綜觀11月甫開局至今，已多達13間銀行爭相削低存息；上周已有11行出手，當中不乏今天一減再減。

中長期港元定存最新息率，可按下圖了解

  • 最新3個月港元定存息率
  • 最高3個月港元定存息，為工銀亞洲提供的5.2厘息。
  • 最新6個月港元定存息率
  • 6個月期方面，最高的港元定存息為虛銀天星所提供的1.1厘。
  • 最新1年港元定存息率
  • 最高1年港元定存息為集友提供的0.98厘，跌穿1厘水平。

經新一輪劈息浪，現時3個月港元定存年息以工銀亞洲的5.2厘膺「高息王」。這中資行於9月推此冠全城息率，100個名額剛於上周爆額，上周五（11月6日）再加推100組名額，玩法是針對指定手機銀行，3人行「e開戶」享優惠，在原本已有3個月港元定存享4.2厘息率上；若合資格的指定理財戶再推介兩名新客，計及現金回贈在內，變相獲加額外年利率1厘。以起存額8萬元計，令「3人同行」全期可賺息1,040元；優惠至今年底。

一年期港元定存息最高0.98厘 跑輸iBond「包底息」

現市況港元定存息率逐漸向下，半年期最高息僅1.1厘，一年期更跌穿一厘大關，集友報0.98厘已居首，凸顯中長期的定存息，遠遠跑輸通脹掛鈎債券（iBond2020︰新上市編號︰04239）兩厘「保底息」。

東亞貨幣及利率交易部主管陳德祥預料，一個月拆息或再考驗0.1厘才反覆見底，畢竟市面流動性極充裕，除了凍資1.3萬億元的螞蟻集團 （新上市編號︰06688） 突煞停上市，頭寸大為鬆動外；疊加本周四（11月12日）iBond公布分配結果，料涉資約90億元的資金於本月中開始回籠，令銀根再驟增，遂令同業乏誘因作逆市加息。

有關iBond的認購反應，可看【下一頁

至於一個月拆息對上一次見0.17厘低位，可追溯至2011年3月；即現水平是時光倒流約9年半前。

況且，本周五（13日）政府公布第3季GDP，即使經濟數據按季度有改善，最壞情況成過去；但相信在新冠肺炎重創下，本港全年仍陷萎縮，業界指借貸需求疲弱，高息搶存暫沒出路。中信銀行（國際）首席經濟師廖群濟預料，今年全年GDP將收縮6%，為有紀錄以來最嚴重的經濟衰退。

此外，今天暫僅虛擬銀行出招，但轉戰場力搶活期息，而非定存，天星銀行（airstar）新推活期存款利息優惠，以存款2萬元計，利息5厘；最多賺500元，可是，不及工銀亞洲的3個月年息最高5.2厘，惟活期息的好處是毋須鎖死資金，天星的優惠期由即日起至下月底。

相關文章：【港元定期存款】11間港銀齊減港元息 1年期存息失守1厘關

【澳元定期存款】澳元定存息最高10厘 專家料明年重上0.75高位

【人民幣定期存款】天星1年人幣定存息加至2.2厘 虛銀硬撼外資行

【立即登記】免費下載《簡易收息全攻略》電子書

 

免費下載使用《香港經濟日報》App及成為會員，即時接收最精準的財經及時事新聞，多款迎新禮物任你選

短炒推介視頻，逢交易日下午開市前《香港經濟日報》App播出，立即收看

記者︰曾桂芬

責任編輯︰梁智豪

欄名 : 港元定期存款

最新專欄文章 更多

【港元定期存款】11間港銀齊減港元息 1年期存息失守1厘關
2020/11/08
【港元定期存款】11間港銀齊減港元息 1年期存息失守1厘關
【港元定期存款】集友1年港元定存息1.01厘 續問鼎長息榜首
2020/11/04
【港元定期存款】集友1年港元定存息1.01厘 續問鼎長息榜首
【港元定期存款】3個月港元定存最高息達5.2厘 3港銀減港元短存息
2020/11/02
【港元定期存款】3個月港元定存最高息達5.2厘 3港銀減港元短存息
【港元定期存款】半年港元息最高1.2厘　3中小行鬥加短存硬撼iBond
2020/10/30
【港元定期存款】半年港元息最高1.2厘　3中小行鬥加短存硬撼iBond
【港元定期存款】工銀3個月港元定存息5.2厘 港滙稍轉弱兩中小行照減存息
2020/10/29
【港元定期存款】工銀3個月港元定存息5.2厘 港滙稍轉弱兩中小行照減存息
港元同業拆息 定期存款 GDP iBond 工銀亞洲 新冠肺炎疫情 港元定期存款

上一篇文章

【輝瑞疫苗】輝瑞新冠疫苗效用率逾9成　月底前申請FDA緊急授權　輝瑞股價揚升

下一篇文章

【輝瑞疫苗】香港有冇份？輝瑞BioNTech新冠疫苗搶閘　料先供應予協議國家
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新股IPO】德琪醫藥6996今日起招股　一手入場費9131元
【新股IPO】德琪醫藥6996今日起招股　一手入場費9131元
【新股IPO】德琪醫藥6996今起招股　首日孖展暫錄112.6億超購39.4倍（不斷更新）
【新股IPO】德琪醫藥6996今起招股　首日孖展暫錄112.6億超購39.4倍（不斷更新）
【美股市況】輝瑞疫苗取得突破　美股三大指數破頂　道指升幅收窄至1078點（不斷更新）
【美股市況】輝瑞疫苗取得突破　美股三大指數破頂　道指升幅收窄至1078點（不斷更新）
【回A告吹】恒大借殼深深房A股上市告吹　恒大全日升逾2%、深深房急跌轉漲停
【回A告吹】恒大借殼深深房A股上市告吹　恒大全日升逾2%、深深房急跌轉漲停
【OK便利店賣盤】利豐馮氏高價賣走OK便利店？對香港零售業有何啟示？
【OK便利店賣盤】利豐馮氏高價賣走OK便利店？對香港零售業有何啟示？
【恒指夜期+ADR】新舊經濟股形勢逆轉　騰訊ADR跌滙豐ADR升1成　恒指夜期僅升546點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】新舊經濟股形勢逆轉　騰訊ADR跌滙豐ADR升1成　恒指夜期僅升546點（不斷更新）