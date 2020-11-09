【港元定期存款】工銀3個月港元定存息最高5.2厘 無視6間大小銀行再劈息

▲ 在一片減息浪中，工銀亞洲加推3個月年息名額100個，最高享5.2厘。

一個月港元拆息今天（11月9日）失守0.2厘，乍現0.17厘的逾9年半新低，再有6間大小銀行齊齊減港元定存息，包括東亞 （02388） 等。專家預計存息低處未算低，皆因在水浸下同業毋須加息吸存，更促存戶先緊抓特惠息仍在，鎖定高息。

追趕劈息快車道包括富邦全面削短中長息，華僑永亨、交銀香港、東亞 （00023） 、集友及招商永隆，齊向半年或以下的較短存埋手。綜觀11月甫開局至今，已多達13間銀行爭相削低存息；上周已有11行出手，當中不乏今天一減再減。

中長期港元定存最新息率，可按下圖了解

▲ 最新3個月港元定存息率

▲ 最高3個月港元定存息，為工銀亞洲提供的5.2厘息。

▲ 最新6個月港元定存息率

▲ 6個月期方面，最高的港元定存息為虛銀天星所提供的1.1厘。

▲ 最新1年港元定存息率

▲ 最高1年港元定存息為集友提供的0.98厘，跌穿1厘水平。

經新一輪劈息浪，現時3個月港元定存年息以工銀亞洲的5.2厘膺「高息王」。這中資行於9月推此冠全城息率，100個名額剛於上周爆額，上周五（11月6日）再加推100組名額，玩法是針對指定手機銀行，3人行「e開戶」享優惠，在原本已有3個月港元定存享4.2厘息率上；若合資格的指定理財戶再推介兩名新客，計及現金回贈在內，變相獲加額外年利率1厘。以起存額8萬元計，令「3人同行」全期可賺息1,040元；優惠至今年底。

一年期港元定存息最高0.98厘 跑輸iBond「包底息」

現市況港元定存息率逐漸向下，半年期最高息僅1.1厘，一年期更跌穿一厘大關，集友報0.98厘已居首，凸顯中長期的定存息，遠遠跑輸通脹掛鈎債券（iBond2020︰新上市編號︰04239）兩厘「保底息」。

東亞貨幣及利率交易部主管陳德祥預料，一個月拆息或再考驗0.1厘才反覆見底，畢竟市面流動性極充裕，除了凍資1.3萬億元的螞蟻集團 （新上市編號︰06688） 突煞停上市，頭寸大為鬆動外；疊加本周四（11月12日）iBond公布分配結果，料涉資約90億元的資金於本月中開始回籠，令銀根再驟增，遂令同業乏誘因作逆市加息。

有關iBond的認購反應，可看【下一頁】

至於一個月拆息對上一次見0.17厘低位，可追溯至2011年3月；即現水平是時光倒流約9年半前。

況且，本周五（13日）政府公布第3季GDP，即使經濟數據按季度有改善，最壞情況成過去；但相信在新冠肺炎重創下，本港全年仍陷萎縮，業界指借貸需求疲弱，高息搶存暫沒出路。中信銀行（國際）首席經濟師廖群濟預料，今年全年GDP將收縮6%，為有紀錄以來最嚴重的經濟衰退。

此外，今天暫僅虛擬銀行出招，但轉戰場力搶活期息，而非定存，天星銀行（airstar）新推活期存款利息優惠，以存款2萬元計，利息5厘；最多賺500元，可是，不及工銀亞洲的3個月年息最高5.2厘，惟活期息的好處是毋須鎖死資金，天星的優惠期由即日起至下月底。

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記者︰曾桂芬

責任編輯︰梁智豪