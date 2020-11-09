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傳三星提早推Galaxy S21　搶華為市佔率

科技 19:48 2020/11/09

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最近有消息傳出，指Samsung有意提早推出新旗艦Galaxy S系列手機，藉此搶奪華為的市佔率。

全球智能手機市場競爭激烈，華為遭美國加強制裁，導致市佔率節節敗退。最近有消息傳出，指三星（Samsung）有意提早推出新旗艦Galaxy S系列手機，比往年提早一個多月，藉此搶奪華為的市佔率，並抵禦蘋果（Apple）的激烈競爭。

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消息指，Samsung正準備趕在明年1月下旬推出旗艦新機Galaxy S21，而上一部旗艦機Galaxy S20在今年3月初才正式推出，比往年足足提早了一個多月。但由於這項計劃尚未公開，Samsung對此表示拒絕評論。

根據市場研究公司IDC數據顯示，今年第3季，Samsung全球智能手機出貨量為 8,040萬部，較去年同期增長2.9%，全球市佔率達22.7%，比去年同期增加0.9個百分點。

IDC又稱，由於美國擴大制裁，華為持續面臨挑戰，導致業績遭受打擊，即使在中國市場的表現也難逃影響，Samsung終於在華為手上重奪龍頭寶座。

報道引述消息人士指，美國商務部宣布新禁令，禁止外國企業使用美國技術替華為生產晶片，若外國企業要使用美國半導體設備為華為生產晶片，必須先向美國申請許可，並預計華為智能手機的晶片庫存將在明年年初的一段時間內用完。

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Samsung又指，公司的第3季表現主要受惠於Galaxy Note20和Galaxy Z Fold2等新旗艦機上市，以及平價機在印度等主要市場的銷售強勁，帶動智能手機銷售額較上季增長約50%。

責任編輯：施雯雯

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