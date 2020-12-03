【新股IPO】藍月亮6993周五招股　一手入場費6646元

▲ 內地洗衣液一哥藍月亮於12月4日起招股。

藍月亮 （新上市編號：06993） 計劃發售7.47億股，招股價介乎10.2元至13.16元，集資最多98.3億元，一手（500股）入場費為6646元，藍月亮將於12月4日（周五）起至12月9日招股，16日掛牌。美銀、中金和花旗為聯席保薦人。

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圖解藍月亮業務

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公司是次引入6名基石投資者，當中包括中銀香港資產管理、大眾（香港）國際、富敦基金、益添投資、Poly Platinum Enterprises 及 Veritas Asset Management LLP，合共認購18.21億港元。

承銷商之一的瑞銀給予藍月亮的估值為780億至936億元。報告認為，下行風險為行業競爭而無法在2021年轉移原材料上漲的風險。報告指，公司投資線下營銷，不斷增加銷售人員將會增加上行風險。

該行預料，藍月亮收入於2020年至2022年分別按年增長14%、29%及19%，主要因公司進一步滲透低線城市、個人衛生及家庭護理產品快速增長。

藍月亮於1992年成立，為較有名的內地洗衣液品牌。據弗若斯特沙利文報告顯示，集團自2011年來，連續10年在中國洗衣液市場排名第一。截至去年全年，純利按年增95%至10.8億元；收入按年增4.2%至70.5億元。

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藍月亮現時主要生產洗衣液、洗手液和衞生清潔劑，截止2019年底，以零售額計算，藍月亮在洗衣液市場、濃縮洗衣液市場及洗手液市場的市佔率均為第一，分別為24.4%、27.9%及17.4%。

集團集資所得35.6%用於業務擴充、52.4%提高品牌知名度，產品滲透及強化銷售及分銷網絡、10%用於營運資金及其他一般公司用途、2%增強公司的研發能力。

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責任編輯：謝卓榮