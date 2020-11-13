【新股IPO】藍月亮通過上市聆訊　內地洗衣液品牌股集資約78億元

▲ 藍月亮據報已通過聯交所上市聆訊。

高瓴資本有份投資的內地洗衣液一哥藍月亮據報周四通過尋求上市聆訊，據早前市場消息，藍月亮計劃集資10億美元（約78億港元）。美銀、中金和花旗為藍月亮聯席保薦人。

藍月亮於1992年成立，為較有名的內地洗衣液品牌。據弗若斯特沙利文報告顯示，集團自2011年來，連續10年在中國洗衣液市場排名第一。截至去年全年，純利按年增95%至10.8億元；收入按年增4.2%至70.5億元。

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藍月亮現時主要生產洗衣液、洗手液和衞生清潔劑，截止2019年底，以零售額計算，藍月亮在洗衣液市場、濃縮洗衣液市場及洗手液市場的市佔率均為第一，分別為24.4%、27.9%及17.4%。

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