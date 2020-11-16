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【新股IPO】藍月亮今起啟動路演　計劃集資約78億元

新股IPO 09:52 2020/11/16

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藍月亮據報已通過聯交所上市聆訊。

高瓴資本有份投資的內地洗衣液一哥藍月亮，據市場消息指，藍月亮今日（16日）啟動上市前路演，計劃集資10億美元（約78億港元）。美銀、中金和花旗為藍月亮聯席保薦人。

圖解藍月亮業務

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藍月亮於1992年成立，為較有名的內地洗衣液品牌。據弗若斯特沙利文報告顯示，集團自2011年來，連續10年在中國洗衣液市場排名第一。截至去年全年，純利按年增95%至10.8億元；收入按年增4.2%至70.5億元。

萬聖節遇上「藍月亮」、錯過要等3年 港股「藍月亮」又幾時有？詳情見【下一頁】

螞蟻熱潮消散過後 新股市場有甚麼焦點？詳情見【下一頁】

藍月亮現時主要生產洗衣液、洗手液和衞生清潔劑，截止2019年底，以零售額計算，藍月亮在洗衣液市場、濃縮洗衣液市場及洗手液市場的市佔率均為第一，分別為24.4%、27.9%及17.4%。

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